Трагедія через необережність: українці потрапили в страшну ДТП в Польщі (фото, відео)

62-річний водій, який вдарився у вантажівку, загинув. Двоє пасажирів, за даними ЗМІ, перебувають у важкому стані.

Related video

На трасі А2 у польському селі Тульце сталася смертельна аварія. Про це 30 липня повідомили у TVP3 Poznań.

Спочатку повідомлялось про шістьох поранених, але 31 липня інформацію оновили. Внаслідок ДТП загинула одна особа та постраждали ще п’ятеро. Деякі люди застрягли в автобусі.

Через аварію траса на Варшаву була перекрита та утворився величезний затор. Траса була непроїзною приблизно дві години.

Фото з місця подій Фото: TVP3 Poznań

За даними ЗМІ, водій буса Fiat вдарився в задню частину напівпричепа вантажівки та помер на місці.

У польському виданні Fakt 31 липня повідомили, що білий автобус Fiat Ducato на українських номерах їхав в напрямку Польщі та врізався в задню частину вантажівки.

В бусі окрім водія перебували семеро пасажирів, і лише один серед них був громадянином Польщі. 62-річний загиблий водій був українцем. Стан двох поранених — 83-річної жінки та 62-річного чоловіка — оцінюють як важкий. Постраждалих, затиснутих у розчавленій машині, вивільнили пожежники.

За попередніми даними, причиною смертельної ДТП стала необережність водія.

Фото з місця подій Фото: TVP3 Poznań Фото з місця подій Фото: TVP3 Poznań

У коментарі "24 Каналу" пресслужба Міністерства закордонних прав підтвердила аварію за участі мікроавтобуса з українцями. У МЗС уточнили, що зіткнення сталося на ділянці автомагістралі, де ведуть роботи з будівництва смуги.

"В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, 6 пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості. Стан постраждалих оцінюється, як стабільний", — зазначила пресслужба.

За фактом аварії порушили кримінальну справу. Вона перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

Нагадаємо, у Варшаві громадянин України кидався з ножем на покупців у супермаркеті. Конфлікт почався з його настирливого прохання до незнайомої жінки.

У Вроцлаві українці вийшли на протест під Генконсульством. Чоловіки вимагали надати їм консульську допомогу, за яку вже заплатили.