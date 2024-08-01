Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Трагедія через необережність: українці потрапили в страшну ДТП в Польщі (фото, відео)

Польща, Тульце, ДТП, аварія, смертельна ДТП, смертельна аварія, ДТП Польща, аварія Польща
Фото: TVP3 Poznań | У бусі їхав один громадянин Польщі

62-річний водій, який вдарився у вантажівку, загинув. Двоє пасажирів, за даними ЗМІ, перебувають у важкому стані.

Related video

На трасі А2 у польському селі Тульце сталася смертельна аварія. Про це 30 липня повідомили у TVP3 Poznań.

Спочатку повідомлялось про шістьох поранених, але 31 липня інформацію оновили. Внаслідок ДТП загинула одна особа та постраждали ще п’ятеро. Деякі люди застрягли в автобусі.

Через аварію траса на Варшаву була перекрита та утворився величезний затор. Траса була непроїзною приблизно дві години.

Польща, Тульце, ДТП, аварія, смертельна ДТП, смертельна аварія, ДТП Польща, аварія Польща Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: TVP3 Poznań

За даними ЗМІ, водій буса Fiat вдарився в задню частину напівпричепа вантажівки та помер на місці.

У польському виданні Fakt 31 липня повідомили, що білий автобус Fiat Ducato на українських номерах їхав в напрямку Польщі та врізався в задню частину вантажівки.

В бусі окрім водія перебували семеро пасажирів, і лише один серед них був громадянином Польщі. 62-річний загиблий водій був українцем. Стан двох поранених — 83-річної жінки та 62-річного чоловіка — оцінюють як важкий. Постраждалих, затиснутих у розчавленій машині, вивільнили пожежники.

За попередніми даними, причиною смертельної ДТП стала необережність водія.

Польща, Тульце, ДТП, аварія, смертельна ДТП, смертельна аварія, ДТП Польща, аварія Польща Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: TVP3 Poznań
Польща, Тульце, ДТП, аварія, смертельна ДТП, смертельна аварія, ДТП Польща, аварія Польща Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: TVP3 Poznań

У коментарі "24 Каналу" пресслужба Міністерства закордонних прав підтвердила аварію за участі мікроавтобуса з українцями. У МЗС уточнили, що зіткнення сталося на ділянці автомагістралі, де ведуть роботи з будівництва смуги.

"В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, 6 пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості. Стан постраждалих оцінюється, як стабільний", — зазначила пресслужба.

За фактом аварії порушили кримінальну справу. Вона перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

Нагадаємо, у Варшаві громадянин України кидався з ножем на покупців у супермаркеті. Конфлікт почався з його настирливого прохання до незнайомої жінки.

У Вроцлаві українці вийшли на протест під Генконсульством. Чоловіки вимагали надати їм консульську допомогу, за яку вже заплатили.