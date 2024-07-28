У Польщі затримали українця, який кидався з ножем на людей

Під час сутички українець поранив себе, однак його скрутили і передали парамедикам та поліції.

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У Варшаві у супермаркеті Kaufland стався інцидент за участю громадянина України. Чоловік просив гроші і кидався з ножем на покупців, які йому відмовляли. Про це повідомляє видання In Poland.

Конфлікт стався коли українець почав просити гроші в жінки-покупця. Його поведінка була дуже настирливою, і навіть після того, як йому відмовили, він продовжив чіплятися.

Цю ситуацію побачив охоронець магазину і втрутився. Він спробував вивести агресивного прохача з приміщення. Втім, українець почав чинити опір і навіть напав на охоронця. На допомогу останньому поспішив ще один працівник магазину, далі почалася бійка.

Свідок, яка перебувала біля кас самообслуговування, розповіла, що чоловік підійшов до неї з ножем на небезпечну відстань і почав кричати українською мовою. Також агресор намагався напасти на іншу жінку, яка розраховувалася за покупки на сусідній касі.

Українець, опираючись, поранив себе ножем. Жоден з відвідувачів супермаркету не постраждав. Поліцейські, які прибули на місце події, змогли нейтралізувати агресора і передали його парамедикам для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, що у Вроцлаві близько 30 українців "штурмували" Генеральне консульство. Вони вимагали видати їм паспорти, які не можуть отримати після вступу в дію Закону про мобілізацію.