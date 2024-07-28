В Польше задержали украинца, который бросался с ножом на людей

Во время схватки украинец ранил себя, однако его скрутили и передали парамедикам и полиции.

Related video

В Варшаве в супермаркете Kaufland произошел инцидент с участием гражданина Украины. Мужчина просил деньги и бросался с ножом на покупателей, которые ему отказывали. Об этом сообщает издание In Poland.

Конфликт произошел когда украинец начал просить деньги у женщины-покупателя. Его поведение было очень назойливым, и даже после того, как ему отказали, он продолжил приставать.

Эту ситуацию увидел охранник магазина и вмешался. Он попытался вывести агрессивного просителя из помещения. Впрочем, украинец начал сопротивляться и даже напал на охранника. На помощь последнему поспешил еще один работник магазина, далее началась драка.

Свидетельница, которая находилась возле касс самообслуживания, рассказала, что мужчина подошел к ней с ножом на опасное расстояние и начал кричать на украинском языке. Также агрессор пытался напасть на другую женщину, которая рассчитывалась за покупки на соседней кассе.

Украинец, сопротивляясь, ранил себя ножом. Никто из посетителей супермаркета не пострадал. Полицейские, прибывшие на место происшествия, смогли нейтрализовать агрессора и передали его парамедикам для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, что во Вроцлаве около 30 украинцев "штурмовали" Генеральное консульство. Они требовали выдать им паспорта, которые не могут получить после вступления в действие Закона о мобилизации.