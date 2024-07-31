У Росії військова вантажівка розчавила машину: серед загиблих і постраждалих є діти

Очевидці розповіли, що на перехресті не працював світлофор. За даними ЗМІ, сім’я з трьома дітьми їхала святкувати День народження старшої доньки.

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У РФ сталася смертельна аварія. Військова вантажівка влетіла у цивільну машину, постраждала ціла сім’я з дітьми. Деталями 30 липня поділились у Telegram-каналі "Это Ростов".

ДТП сталася у місті Новошахтинськ в Ростовській області. За попередніми даними, водій КамАЗу не пропустив Kia на повороті та врізався в неї. Очевидці розповіли, що світлофор на перехресті не працював.

Внаслідок аварії загинули двоє осіб — 6-річний хлопчик та його мати. Також відомо про трьох постраждалих — двох дітей та батька.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

У виданні DONDAY повідомили, що подружжя Анна та Олександр проживали у місті Гуково в Ростовській області. 29 липня у старшої доньки був День народження, тож мати вирішила поїхати з дітьми у більше місто Ростов для святкування.

Однак план весело провести час з сім’єю та відпочити перервала ДТП. Основний удар припав на правий бік автівки. Ймовірно, Анна сиділа спереду на пасажирському сидінні, а її син — теж справа позаду. Внаслідок зіткнення з КамАЗом ця частина машини була розчавлена.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

З місця аварії госпіталізували ще двох дітей сім’ї — 9 та 17 років. Ще одним пасажиром є 16-річний хлопець, який не є членом родини. Зазначається, що він теж постраждав.

"За даними лікарів, один із постраждалих дітей у тяжкому стані. Медики борються за життя тих, хто вижив", — передали у ЗМІ.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Нагадаємо, у РФ смерч перевернув та розкидав літаки. Постраждали працівники аеропорту, ураган завдав збитків на щонайменше 292 мільйони рублів.

У росЗМІ проінформували, що 27 липня у Росії зник директор із маркетингу Московської біржі Георгій Чибісов. Пізніше з’ясувалось, що 44-річний топменеджер нібито впав з яхти й потонув.