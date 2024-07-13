У Запоріжжі водій збив військовослужбовця та залишив його помирати на узбіччі, — поліція

Подія сталася у селищі Комишуваха. Поліція розшукує власника автомобіля з характерними механічними пошкодженнями.

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У п'ятницю ввечері, 12 липня, водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям в попутному напрямку руху. Про це інформує Нацполіція.

Як зазначається, подія сталася близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького селища Комишуваха Запорізького району.

Невідомий водій, не зупиняючись, покинув місце дорожньо-транспортної пригоди.

Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Наразі поліцейські розшукують автомобіль, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Правоохоронці закликають можливих свідків події або тих, хто може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля "Toyota Hilux", повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

"Важлива будь-яка інформація, яка допоможе знайти винуватця та притягнути його до відповідальності за вчинений злочин", — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 21 травня, двоє працівників Краматорського районного управління поліції загинули у ДТП під час виконання службових обов’язків. Військова вантажівка наїхала на службове авто правоохоронців.

Також Фокус писав про те, що 9 червня в Одесі біля ТРЦ "Рів'єра" на Південній дорозі сталася жорстка дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. BMW влетіла в групу людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.