Шестеро постраждалих: в Одесі водій збив пішоходів на "зебрі" (фото, відео)

BMW влетіла в групу людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Свідки ДТП стверджують, що водій був нетверезий.

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Сьогодні в неділю, 9 червня, в Одесі біля ТРЦ "Рів'єра" на Південній дорозі сталася жорстка дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє канал Одеса.info в Telegram.

На опублікованих відео помітно, як автомобіль на шаленій швидкості чіпляє іншу автівку і збиває, як мінімум одного пішохода на "зебрі". Після зіткнення машина марки BMW влетіла в загороджену зону для сміттєвих контейнерів.

Як зазначають, водій залишився живий, але серйозно постраждав. Крім того, стверджується, що винуватець ДТП перебував за кермом у нетверезому стані.

За неофіційною інформацією, загалом в аварії 6 постраждалих. Люди живі, але перебувають у важкому стані.

Поліція Одеси на момент виходу матеріалу цю подію не прокоментувала.

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