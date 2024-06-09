Шестеро пострадавших: в Одессе водитель сбил пешеходов на "зебре" (фото, видео)

BMW влетела в группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Свидетели ДТП утверждают, что водитель был нетрезв.

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Сегодня в воскресенье, 9 июня, в Одессе возле ТРЦ "Ривьера" на Южной дороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает канал Одесса.info в Telegram.

На опубликованных видео заметно, как автомобиль на бешеной скорости цепляет другую машину и сбивает, как минимум одного пешехода на "зебре". После столкновения машина марки BMW влетела загороженную зону для мусорных контейнеров.

Как отмечают, водитель остался жив, но серьезно пострадал. Кроме того, утверждается, что виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии.

По неофициальной информации, всего в аварии 6 пострадавших. Люди живы, но находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Одессы на момент выхода материала данное происшествие не прокомментировала.

Напомним, месяц назад в Одессе один из самых быстрых кроссоверов в мире Lamborghini Urus стоимостью в 300 000 долларов, попал в ДТП на 6 Люстдорфской дороге вблизи Второго Христианского кладбища.

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