Цены на жилье, мины и развлечения: каким ожидается туристический сезон в Одессе (фото)

По словам директора департамента культуры Ивана Липтуги, сегодня Одесса остается единственным морским центром Украины, где туристы могут отдохнуть. В целом ситуация должна быть лучше, чем в прошлом году, ведь пляжи открыты уже сейчас.

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8 июня в Одессе был официально открыт пляжный сезон и для купания стали доступны не менее 20 локаций, которые специалисты предварительно тщательно проверили. В материале "РБК-Украина" рассказали, чего ожидать от туристического сезона на третий год полномасштабной войны.

В Одессе открыли пляжи — какие ожидания от сезона

Международный туризм сегодня доступен не всем гражданам, поэтому люди ищут где отдохнуть в пределах страны. Директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга поделился, что сейчас именно Одесса остается единственным морским культурным и развлекательным центром в Украине.

"Ранее украинцы из северной, восточной части страны путешествовали преимущественно на Азовское побережье и Херсонскую область. Сейчас это все оккупировано. Николаевская область тоже опасна, потому что часть территории заминирована, а часть обстреливается. Поэтому море будет доступным фактически только в Одесской области", — заявил Игорь Липтуга.

Отдельно он добавил, что пляжи в заливе Каролина-Бугас в Одесской области также не работают, ведь накануне ВС РФ атаковали там гостиницу. Соответственно, большая часть туристов сосредоточится в областном центре.

Украинцам рассказали, во сколько обойдется отдых в Одессе в 2024 году Фото: Odessa Online

С персоналом на пляжах, в гостиницах, заведениях питания, а также других развлекательных учреждениях наблюдается проблема, говорит директор департамента. Он отметил, что мужчины или на фронте, или уехали из города, или скрываются от мобилизации и ситуация из-за этого достаточно критическая.

В то же время, этот сезон должен быть успешнее прошлогоднего, ведь из-за подрыва Каховской ГЭС пляжи открылись лишь под конец июля и доступных локаций для купания было 6.

"Если в этом году не случится какой-либо катастрофы, то думаю, что сезон будет более успешным", — добавил Игорь Липтуга.

Туристический сезон 2024 — цены на жилье

В своем материале "РБК-Украина" утверждает, что дешевле всего можно обустроиться в хостелах и многоместных номерах, которые расположены в нескольких километрах от береговой линии. Средняя цена на такие апартаменты составляет 250 гривен с человека за сутки. Чуть ближе к морю бюджетный номер на двоих на 100 гривен дороже.

Украинцам рассказали, во сколько обойдется отдых в Одессе в 2024 году Фото: РБК-Украина

Если говорить про двухместные номера в отелях, то цены в среднем 600-1000 гривен за сутки. Все зависит от близости к морю.

Правила безопасности и минная угроза: что нужно знать

Во время отдыха в Одессе, особенно учитывая нынешние реалии, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности. Например, на пляжах запрещено находиться, если в городе или населенном пункте объявлена воздушная тревога. Необходимо воспользоваться ближайшим укрытием.

Также запрещено находиться на пляжах в следующих случаях:

при обнаружении в воде или на берегу подозрительных предметов;

во время шторма от 2-х баллов;

вне зон для купания;

на пирсах, волноломах и других береговых сооружений.

Ни в коем случае нельзя выходить в акваторию Черного моря на любых плавательных средствах.

Украинцам рассказали, каким будет туристический сезон в Одессе Фото: Getty Images

Что касается минной угрозы, то журналисты вспомнили рекомендацию местных комиссий об установке в море сеток для обнаружения взрывных предметов. В то же время, владельцы пляжей критикуют такой подход, ведь в прошлом году они часто рвались и нужно было их постоянно менять. Соответсвенно, они считают такой метод не эффективным и предлагают привлечь специалистов, которые наблюдали бы за приближением мин к пляжам.

Напомним, 7 июня сообщалось, что Затока в Одесской области закрыта для туристов из-за опасности высадки российского десанта, о чем заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, противник может воспользоваться доступностью этого населенного пункта и совершить провокацию. То есть, в ближайшее время о восстановлении курорта там даже речь не идет.