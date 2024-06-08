Хотят открыть 20 зон отдыха у моря: в Одессе уже заработал первый пляж (фото)

В целом местные власти планируют дать разрешение на работу двум десяткам зон для купания. В Измаильском районе для отдыхающих хотят открыть и лагуну.

Related video

С субботы, 8 июня, в Одессе открыт первый общественный пляж. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что подписал совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю.

Первой открытой зоной стал пляж "Калетон" в Одессе. По мере прохождения проверок их список будет дополняться, пообещал он.

Местные власти, подчеркнул Олег Кипер, рассчитывают открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе.

Также глава администрации напомнил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма от 2-х баллов пребывание людей у моря запрещается.

Напомним, 5 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также Фокус писал о трагическом случае, который произошел 2 июня в Одессе. 20-летняя полицейская из Ровенской области была на пирсе во время сильного шторма. Одна волна сбила ее с ног, а вторая — смыла в море.

Девушку искали три дня. Водолазам пришлось обследовать 35 тысяч квадратных метров акватории Черного моря. Спасателям постоянно надо было просчитывать и направление ветра, и направление волн, чтобы понимать, где искать. В конце концов тело погибшей полицейской нашли на расстоянии 1 км от берега.