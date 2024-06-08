Хочуть відкрити 20 зон відпочинку біля моря: в Одесі вже запрацював перший пляж (фото)

Загалом місцева влада планує дати дозвіл на роботу двом десяткам зон для купання. В Ізмаїльському районі для відпочиваючих хочуть відкрити й лагуну.

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З суботи, 8 червня, в Одесі відкрито перший громадський пляж. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що підписав спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

Першою відкритою зоною став пляж "Калетон" в Одесі. По мірі проходження перевірок їх список буде доповнюватися, пообіцяв він.

Місцева влада, наголосив Олег Кіпер, розраховує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Також очільник адміністрації нагадав, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, а також під час шторму від 2-х балів перебування людей біля моря забороняється.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також Фокус писав про трагічний випадок, який стався 2 червня в Одесі. 20-річна поліцейська з Рівненської області була на пірсі під час сильного шторму. Одна хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.

Дівчину шукали три дні. Водолазам довелося обстежити 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря. Рятувальникам постійно треба було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль, щоб розуміти, де шукати. Врешті решт тіло загиблої поліцейської знайшли на відстані 1 км від берега.