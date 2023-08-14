Одеса під прицілом: пляжі не закриють, а відкриють нові, — ОВА

В Одесі відновили туристичний сезон і не планують закривати пляжі, навіть попри підвищену ракетну небезпеку. В ОВА запевняють — узбережжя забезпечили достатніми заходами безпеки.

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На вихідних в Одесі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно відкрили пляжі. В Одеській обласній військовій адміністрації зазначили, що забезпечили дозволені зони для купання необхідними заходами безпеки — укриттями на випадок тривоги, а також рятувальниками, які не дають змоги людям запливати в буферну зону та наблизитися до протимінних сіток. Незважаючи на небезпеку обстрілів з боку ЗС РФ, що зберігається, у неділю 13 серпня на пляжах в Одесі не було вільного місця. При цьому в ніч на 14 серпня росіяни знову атакували місто.

Фокус розбирався, чи не поспішили в Одесі відновлювати туристичний сезон.

Дуже багато туристів

У понеділок, 14 серпня з першої години ночі до четвертої ранку Одеса не спала. У місті лунали сигнали повітряної тривоги і працювали засоби протиповітряної оборони. У бік Одеси збройні сили РФ спрямували 15 дронів-камікадзе і вісім ракет морського базування типу "Калібр". Українській ППО вдалося відбити атаку. Однак осколки однієї зі збитих ракет пошкодили будівлю гуртожитку в центрі Одеси, житловий будинок і супермаркет. Вибуховою хвилею вибило вікна в кількох будинках. Постраждали троє співробітників супермаркету.

За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, метою окупантів були житлові будинки. З цієї причини ППО збивали ракети просто над містом.

Напередодні нічних обстрілів в Одесі відновили роботу шість пляжів. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відпочивальників було дуже багато.

"На вихідних ми бачили багато туристів. Військові, їхні сім'ї, друзі оздоровлювалися. Одеса чекає на гостей, люди хочуть приїжджати, але, на жаль, такі дії, як сьогодні [ракетна атака ЗС РФ 14 серпня], не стають стимулом, здатним поліпшити ситуацію. Ми вдячні військовим за роботу, яку вони проводять і підтверджують свої сили, щоб люди розуміли, яка колосальна робота ведеться", — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

У планах — відкрити нові пляжі

У коментарі Фокусу прессекретарка голови ОВА Юлія Колтак зазначила, що місцева влада зробила все необхідне, щоб убезпечити пляжі. Поруч із відкритими ділянками для оздоровлення на морі є укриття. Купатися заборонено під час повітряної тривоги, а також у разі шторму або виявлення підозрілих предметів.

"На вихідних було дуже багато людей біля моря, спека до +30 градусів. Ділянки для оздоровлення [після нічних обстрілів Одеси — прим.] закривати не будуть. Шторму не було, тож мінна небезпека не посилилася", — зазначила Колтак.

Військове керівництво країни попереджало, що узбережжя Чорного моря залишається надзвичайно небезпечною лінією, а питання з мінами — найсерйознішим, оскільки після закінчення дії "зернової угоди" росіяни оголосили про додаткове замінування водойми. Крім того, військові не виключають імовірності висадки десанту ЗС РФ.

Однак, за словами заступника голови Одеської ОВА Романа Григоришина, одесити і раніше купалися на свій страх і ризик всупереч заборонам. Тому правила, прийняті Одеською військовою адміністрацією на сьогодні, — максимум, який може забезпечити безпеку в непростий час.

Григоришин додав, що на безпечних пляжах Одеси налагоджено всі процеси з інформування населення — як туди дістатися і як діяти в разі повітряної тривоги. А тому у зв'язку з обстрілами Одеси 14 серпня додаткових заходів безпеки вживати не будуть.

"Пляжі, які отримали офіційний дозвіл на роботу, там достатньо місць для укриттів. Що стосується інших міських пляжів — військова адміністрація не рекомендує відвідувати їх", — зазначив Григоришин Фокусу.

Заступник голови ОВА також додав, що в перспективі Одеська військова адміністрація готова розглянути можливість щодо забезпечення заходами безпеки інших місць для купання.

Нагадаємо, офіційно в Одесі працюють шість пляжів:

пляж "Калетон"

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Вони відкриті з 8 ранку до 20:00. На території пляжів працюють рятувальники. Вони не дають людям запливати в буферну зону та наблизитися до протимінних сіток

Фокус писав 8 серпня про те, що на безпечних в Одесі пляжах у разі ракетної небезпеки відпочивальникам доведеться бігти до найближчих ресторанів, будинків або відомств, щоб сховатися від ракетних ударів.