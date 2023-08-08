Добігти до укриття за 5 хвилин. Чи захистять в Одесі відпочивальників на пляжі від ракет ЗС РФ

В Одесі та області готуються до оксамитового сезону — 10 серпня відкриють пляжі. Для безпечного плавання в морі — протимінні сітки. Спецукриттів на пляжі немає, у разі ракетної небезпеки відпочивальникам пропонують бігти до найближчих ресторанів, будинків або відомств. Фокус розбирався, наскільки безпечно відпочивати в південному місті.

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В Одеській області збираються офіційно відкривати пляжі Чорного моря до оксамитового сезону. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер видав розпорядження про підготовку.

Влаштований ЗС РФ теракт на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону, але зараз якість морської води в межах санітарних норм. До відкриття пляжі треба обладнати захисними сітками від мін, а поблизу мають бути укриття, запевняють чиновники.

Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській районним військовим адміністраціям доручили до 17:00 10 серпня підготувати пляжі. Кафе і ресторани в Одеській області працюватимуть до 23:00, але розважальні заходи з гучною музикою, прожекторами і танцями мають закінчуватися на годину раніше.

Тиждень тому голова об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попереджала про дуже високий рівень небезпеки на узбережжі Чорного моря через дрейфуючі міни і боєприпаси.

Відпочинок на Чорному морі заради оздоровлення

Безпечні ділянки пляжів в Одесі та області відкривають з метою оздоровлення військовослужбовців і цивільних, заявила прессекретарка глави Одеської ОВА Юлія Колтак у розмові з Фокусом.

"Відкриваємо пляжі, щоб люди приїжджали в Одесу на оздоровлення. Останні тижні ми бачимо, що епідеміологічної небезпеки в морі немає, солоність вирівнялася. Незважаючи на минулі заборони, дорослі й діти все одно купалися: під час спеки більша частина пляжів була заповнена", — розповіла вона.

В Одеській ОВА запевнили, що відкриють лише обладнані пляжі з сітками та спостережними постами. Купатися дозволять з 8:00 до 20:00. До відкриття пляжів фахівці перевірять воду і дно на наявність вибухонебезпечних предметів. У сильний шторм купання заборонять навіть на спеціально обладнаних пляжах, уточнила Колтак.

В ОВА розраховують, що після оголошення повітряної тривоги у відпочивальників буде час від 5 до 10 хвилин, щоб добігти від пляжу до сховищ і сховатися від ракетних ударів армії Росії.

"Є пляжі, поруч із якими розташовані будівлі з укриттями. Може бути ресторан або відомство з укриттям. Допускаємо, що підприємці будуть облаштовувати бетонні укриття для відпочивальників", — пояснила вона.

Підготовка пляжів в Одесі: чи вдасться захистити відпочивальників від ракет?

Мобільна група саперів, на рахунку якої сотні розмінувань боєприпасів і мін у прибережних зонах, допоможе в підготовці пляжів в Одесі, говорив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Акваторія пляжу не така велика, її можна протралити (звільнити від поставлених мін за допомогою трала, — ред.). Далі виставляється спеціальне бонове загородження, щоб вибухонебезпечні предмети не потрапляли в прибережну зону", — зазначив Плетенчук.

Крім мін і боєприпасів у морі, в Одесі існує постійна небезпека ракетних ударів. Ракети можуть прилетіти і до оголошення повітряної тривоги, нагадує інструктор з виживання і тактичної медицини міжнародної категорії Ігор Молодан .

Минулого року люди неодноразово підривалися на мінах в Одесі. У курортній Грибівці Одеської області 11 червня від вибуху в морі загинув 50-річний чоловік на очах у дружини, сина і друга. Схожий інцидент стався в курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області: чоловік вирішив поплавати в морі, проігнорував попередження про небезпеку і загинув.

"Мінерам важко буде проконтролювати таку велику територію пляжів. У цьому сезоні, напевно, краще утриматися від купань в Одесі та області. Встановлені у воді сітки не броньовані, вони захистять від мін, що дрейфують, але не від боєприпасів і ракет", — каже фахівець.

Навіть перехоплені ППО ракети та Shahed можуть супроводжуються падіннями уламків. Ніхто також не дасть гарантії, що ЗС РФ не застосують водні дрони, додав Молодан.

"Я не чув, щоб на пляжах в Одесі масово стояли укриття. Якщо сподіватися на підвали в будинках або будівлях поруч із пляжем, то вони розраховані на певну кількість людей. Укриття в житлових будинках, насамперед — на їхніх мешканців, і незрозуміло, чи поміститься там ще 50 відпочивальників. Підприємства, наприклад, націлені на збереження життів своїх співробітників і навряд чи пустять невідомих людей", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що війська Росії посилювали удари по Одесі та інших південних містах після виходу Москви із "зернової угоди". Наталія Гуменюк говорила про брак засобів протиповітряної оборони у ЗСУ для захисту українських портів.

Фокус раніше писав, що окупанти не зупинять ракетний терор Одеси і південних регіонів України. У Кремлі прагнуть знищити можливість України з експорту зерна.