Підірвався на міні. В Одесі під час купання загинув відпочивальник (відео)

Поліція закликає пляжників не заходити в море і не гуляти пляжем, де можуть опинитися нерозірвані міни й снаряди.

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Напередодні, 11 червня, в курортній Грибівці Одеської області від вибуху в морі загинув чоловік. Про це повідомляють у Нацполіції.

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Там повідомили, що родина загиблого приїхала із Донецької області. Вони розташувалися на пляжі, а 50-річний чоловік пішов "перевіряти глибину".

Під час купання в морі внаслідок вибуху невідомого предмета, найімовірніше міни, загинув 50-річний голова сім'ї на очах у дружини, сина та друга.

[ + – ] Поліція на місці події Фото: Нацполiцiя Украiни

Друг загиблого дивом уцілів, адже він увійшов у воду слідом.

"Зайшли у воду скупатися. Зайшов у воду на косу і пішов уздовж берега, розглядаючи морську живність. Потім стався вибух", — розповів поліції очевидець.

Момент вибуху зняла одна із камер зовнішнього спостереження. На відео видно, як від вибуху підіймається стовп води та піску на кілька метрів.

[ + – ] На Одещині пляжник підірвався на міні

Розв'язують питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, поліцейські закликають мешканців та гостей Одеської області суворо дотримуватися правил режиму воєнного часу: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря та не купатися в замінованому морі.

Але водночас пляжі забиті відпочивальниками, як повідомляють міські одеські пабліки, а буквально щодня на берег виносить нерозірвані снаряди.

Фото: Нацполiцiя Украiни

[ + – ] Снаряди, знайдені на одеських пляжах Фото: Нацполiцiя Украiни

Ці знайшли на узбережжі лиманів буквально днями.

Також на одеський пляж під час шторму викинуло дві російські якірні міни. Їх військові сапери знищили на місці.

Нагадаємо, відступаючи, російські окупанти залишили велику кількість мін. Так, наприкінці травня у Бучанському районі двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні на дорозі між селами Липівка та Королівка. Обидва отримали травми та госпіталізовані.