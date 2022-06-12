Подорвался на мине. В Одессе во время купания погиб отдыхающий (видео)

Полиция призывает пляжников не заходить в море и не гулять по пляжу, где могут оказаться мины и неразорвавшиеся снаряды.

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Днем ранее, 11 июня, в курортной Грибовке Одесской области от взрыва в море погиб мужчина. Об этом сообщают в Нацполиции.

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Там сообщили, что семья погибшего приехала из Донецкой области. Они расположились на пляже, а 50-летний мужчина пошел "проверять глубину".

Во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета, — скорей всего мины, — погиб 50-летний глава семьи на глазах у жены, сына и друга.

[ + – ] Полиция на месте происшествия Фото: Нацполиция Украины

Друг погибшего чудом уцелел, ведь он вошел в воду следом.

"Зашли в воду искупаться. Зашел в воду на косу и пошел вдоль берега, рассматривая морскую живность. Потом произошел взрыв", — рассказал полиции очевидец.

Момент взрыва сняла одна из камер наружного наблюдения. На видео видно, как от взрыва поднимается столб воды и песка на несколько метров.

[ + – ] В Одесской области пляжник подорвался на мине

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, полицейские призывают жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного времени: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

Но при этом пляжи забиты отдыхающими, как сообщают городские одесские паблики, а буквально каждый день на берег выносит неразорвавшиеся снаряды.

Фото: Нацполиция Украины

[ + – ] Снаряды, найденные на одесских пляжах Фото: Нацполиция Украины

Эти были найдены на побережье лиманов буквально на днях.

Также на одесский пляж во время шторма выбросило две российские якорные мины. Их военные саперы уничтожили на месте.

Напомним, отступая, российские оккупанты оставили большое количество мин. Так, в конце мая в Бучанском районе двое мужчин подорвались на противопехотной мине на проселочной дороге между селами Липовка и Королевка. Оба получили травмы и были госпитализированы.