Избегайте грунтовых дорог: под Киевом двое мужчин подорвались на мине-"лягушке"

По сведениям полиции, наступив на мину ОЗМ-72, мужчины получили множественные травмы.

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В Бучанском районе двое мужчин 52 и 48 лет подорвались на мине, сообщает полиция Киевской области. По данным ведомства, инцидент произошел в поле между селами Липовка и Королевка.

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"Мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами, — отметили в полиции. — С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу".

Полицейские призвали не ходить по лесным и полевым дорогам на деоккупированных территориях, а при обнаружении подозрительных предметов звонить по телефону "102".

Чем опасна мина ОЗМ-72

[ + – ] Мина ОЗМ-72

ОЗМ-72 (осколочная заградительная мина) — противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. В армии ее прозвали "лягушкой".

При срабатывании взрывателя воспламеняется пороховой замедлитель, который поджигает вышибной заряд. В результате боевая часть мины выбрасывается из "стакана" на высоту около 0,6-0,8 м. Поражающие элементы мины — 2,4 тыс. роликов или шариков. Радиус поражения — 25 м.

Ранее Киевская областная военная администрация подчеркивала, что российские войска оставили в регионе большое количество заминированных участков и неразорвавшихся боеприпасов. В первую очередь власти планировали разминировать населенные пункты и территории вдоль дорог. Также накануне посевной кампании проверяли поля.

Напомним, в апреле в селе Красное Черниговской области на трассе Чернигов-Киев подорвался автомобиль, наехав на противотанковую мину. 64-летний местный житель погиб на месте.

Как сообщалось, Эстония направит в Украину своих саперов для разминирования территорий.