"Не раньше мая": в Киевской ОВА рассказали, когда можно вернуться на освобожденные территории

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, (КОМА) сейчас возвращаться в регион опасно, потому что российская армия оставила после себя много неразорванных боеприпасов и заминированных участков.

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Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призвал украинцев не спешить возвращаться на освобожденные украинскими военными территории Киевщины. По его словам, вернутся домой можно будет не раньше мая месяца, потому что сейчас продолжается разминирование территорий и ремонт коммуникаций. Об этом чиновник сообщил в эфире марафона украинских каналов.

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"Мы обращаемся к людям, чтобы пока воздержались от возвращения в опасные районы. Конец мая – это более-менее реальная дата, чтобы людям можно было безопасно возвращаться в деоккупированные районы", — сказал он.

Павлюк рассказал, что сейчас в регионе есть большая минная опасность. Он добавил, что российские военные оставили огромное количество неразорванных боеприпасов, минных полей и минных ловушек. Над решением этой проблемы сейчас работаю саперы и спасатели. Глава ОВА отменил, что им помогают коллеги из других областей, однако объем работы очень большой и кропотливый.

В первую очередь будут разминированные населенные пункты, дворы домов и территории вдоль дорог. Также проверяются поля, чтобы своевременно начать посевную кампанию в регионе. По его словам, за период российской оккупации было уничтожено 14 мостов, сейчас работают над их восстановлением, а в ближайшее время запустят дорогу Киев-Чоп.

Кроме того, в Киевской области восстанавливают подачу электричества и газа. По предварительной информации, полностью восстановить электроэнергию планируют до 31 мая.

Напомним, 10 апреля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из резервного фонда были выделенные 1 млрд. грн на восстановление освобожденных территорий от российской армии. Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн, Сумская – 250 млн, Житомирская – 100 млн.

Ранее, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко призвал эвакуированных горожан не спешить возвращаться в столицу. По его словам, угроза ракетных обстрелов города сохраняется.