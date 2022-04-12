"Не раніше за травень": у Київській ОВА розповіли, коли можна повернутися на звільнені території

За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, зараз повертатися в регіон небезпечно, тому що російська армія залишила після себе багато нерозірваних боєприпасів та замінованих ділянок.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк закликав українців не поспішати повертатись на звільнені українськими військовими території Київщини. За його словами, повернутися додому можна не раніше за травень, бо зараз триває розмінування територій та ремонт комунікацій. Про це урядовець повідомив в ефірі марафону українських каналів.

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"Ми звертаємося до людей, щоб поки утрималися від повернення до небезпечних районів. Кінець травня — це більш-менш реальна дата, щоб люди змогли безпечно повертатися до деокупованих районів", — сказав він.

Павлюк розповів, що зараз у регіоні є велика мінна небезпека. Він додав, що російські військові залишили величезну кількість нерозірваних боєприпасів, мінних полів та пасток. Над розв'язанням цієї проблеми зараз працюють сапери та рятувальники. Глава ОВА зазначив, що їм допомагають колеги з інших областей, проте обсяг роботи дуже великий і кропіткий.

Насамперед розмінують населені пункти, двори будинків та території вздовж доріг. Також перевіряються поля, щоб своєчасно розпочати посівну кампанію в регіоні. За його словами, за період російської окупації знищено 14 мостів, зараз працюють над їхнім відновленням, а найближчим часом запустять дорогу Київ-Чоп.

Крім того, в Київській області відновлюють подачу електрики та газу. За попередньою інформацією, повністю відновити електроенергію планують до 31 травня.

Нагадаємо, 10 квітня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що з резервного фонду виділили 1 млрд грн на відновлення звільнених територій від російської армії. Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн, Сумська — 250 млн, Житомирська — 100 млн.

Раніше, 6 квітня, мер Києва Віталій Кличко закликав евакуйованих містян не поспішати повертатися до столиці. За його словами, загроза ракетного обстрілу міста зберігається.