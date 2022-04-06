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"Трохи зачекайте": Кличко закликав киян не поспішати повертатися додому (відео)

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Фото: Скриншот | Кличко звернувся до киян, які поїхали з міста через війну

За словами столичного градоначальника, зараз у місті зберігається загроза обстрілу.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які покинули місто через воєнні дії, та закликав їх не поспішати повертатися додому, оскільки загроза обстрілу зберігається. Відповідне відео глава міста опублікував у своєму телеграм-каналі в середу, 6 квітня.

"Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирішив додому, хочу звернутися до вас, будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається можливою загроза обстрілу нашого міста", — сказав Кличко.

За словами мера, киянам, які залишаються в місті, необхідно бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги, а також дотримуватися комендантської години, яка в Києві триває з 21:00 до 06:00.

Крім цього, Кличко закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, тому що наразі в місті обладнано багато блокпостів, а будь-які перешкоди ускладнюють рух транспорту, якого останнім часом у Києві стало значно більше.

"Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога та підтримка. Ми разом вистоємо та разом переможемо!" — резюмував Кличко.

Тим часом співробітники посольства Туреччини вже повернулися в Київ із Чернівців і повертаються до роботи в українській столиці.

У свою чергу, американські ЗМІ з посиланням на неназваних чиновників США та Європи повідомили, що президент РФ Володимир Путін міг не відмовитися від планів захопити Київ.