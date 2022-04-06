"Трохи зачекайте": Кличко закликав киян не поспішати повертатися додому (відео)

За словами столичного градоначальника, зараз у місті зберігається загроза обстрілу.

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Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які покинули місто через воєнні дії, та закликав їх не поспішати повертатися додому, оскільки загроза обстрілу зберігається. Відповідне відео глава міста опублікував у своєму телеграм-каналі в середу, 6 квітня.

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"Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирішив додому, хочу звернутися до вас, будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається можливою загроза обстрілу нашого міста", — сказав Кличко.

За словами мера, киянам, які залишаються в місті, необхідно бути обережними, не нехтувати сигналами тривоги, а також дотримуватися комендантської години, яка в Києві триває з 21:00 до 06:00.

Крім цього, Кличко закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, тому що наразі в місті обладнано багато блокпостів, а будь-які перешкоди ускладнюють рух транспорту, якого останнім часом у Києві стало значно більше.

"Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога та підтримка. Ми разом вистоємо та разом переможемо!" — резюмував Кличко.

Тим часом співробітники посольства Туреччини вже повернулися в Київ із Чернівців і повертаються до роботи в українській столиці.

У свою чергу, американські ЗМІ з посиланням на неназваних чиновників США та Європи повідомили, що президент РФ Володимир Путін міг не відмовитися від планів захопити Київ.