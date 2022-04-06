"Немного подождите": Кличко призвал киевлян не спешить возвращаться домой (видео)

По словам столичного градоначальника, на данный момент в городе сохраняется угроза обстрелов.

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Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам, которые покинули город из-за военных действий, и призывал их не спешить возвращаться домой, так как угроза обстрелов сохраняется. Соответствующее видео глава города опубликовал в своем телеграм-канале в среду, 6 апреля.

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"Киевляне, которые выезжали в другие города, продолжают возвращаться в столицу. Кто еще не решил домой, хочу обратиться к вам, пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов нашего города", — сказал Кличко.

По словам мэра, киевлянам, которые остаются в городе, необходимо соблюдать осторожность, не пренебрегать сигналами тревоги, а также соблюдать комендантский час, который в Киеве длится с 21:00 до 06:00.

Помимо этого Кличко призвал водителей придерживаться правил дорожного движения, так как на данный момент на в городе оборудовано много блокпостов, а любые преграды осложняют движение транспорта, которого в последнее время в Киеве стало значительно больше.

"Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины — Киев. Но должны быть готовы к другим сценариям. Поэтому продолжаем оборонять столицу. Работать. Помогать тем, кому нужна помощь и поддержка. Мы вместе выстоим и вместе победим!" — резюмировал Кличко.

Тем временем сотрудники посольства Турции уже вернулись в Киев из Черновцов и возвращаются к работе в украинской столице.

В свою очередь американские СМИ со ссылкой на неназванных чиновников США и Европы сообщили, что президент РФ Владимир Путин мог не отказаться от планов захватить Киев.