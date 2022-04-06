Путин мог не отказаться от планов захватить Киев, — CNN

По информации журналистов, войска РФ могут снова попытаться вторгнуться на территорию Киевской области и других регионов, если им удастся "выполнить свои задачи" на Донбассе.

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Президент России Владимир Путин не обязательно отказался от планов захватить Киев, несмотря на то, что российские войска в последние дни переключили внимание на юг и восток страны. Об этом со ссылкой на нескольких американских и других западных официальных лиц в среду, 6 апреля, сообщает CNN.

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По словам высокопоставленного представителя Пентагона, несмотря на смену стратегии РФ и продолжающиеся российско-украинские переговоры, Соединенные Штаты и их союзники готовятся к возможности того, что Путин повторно попытается вторгнуться на территорию Киевской области, как только "он выполнит свои задачи в Донецкой и Луганской областях". Таким образом Запад предполагает, что у РФ достаточно сил и техники, чтобы осуществить этот план, утверждают собеседники издания.

"Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия потенциально может расширить свою проекцию и присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, таково намерение (РФ) и ее план… Цель России, в конце концов — максимально ослабить Украину", — цитирует CNN заявление советника Белого дома по национальной безопасности США Джейка Салливана, сделанное им в понедельник, 4 апреля.

По словам Салливана, США ожидают, что РФ продолжит наносить воздушные и ракетные удары по Украине, в том числе и по большим городам — Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

В свою очередь чиновники ЕС, США, а также украинские официальные лица заявили журналистам, что РФ используют переговоры с Украиной в качестве "дымовой завесы".

"Чиновники также заявили, что не верят, что Путин отказался от своей цели свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и прозападное правительство в Киеве", — говорится в публикации.

Во вторник же Салливан заявил, что, в случае успеха наступления РФ на востоке страны, государство-агрессор может перегруппировать силы для попытки получить контроль над еще большей территорией Украины. Тем временем американская разведка допускает, что, хотя РФ может попытаться нанести удар в другой части страны, такая операция "может иметь ограниченный успех", учитывая большие потери, которые вооруженные силы России понесли за последние шесть недель полномасштабного вторжения, сказал один из источников журналистов.

Собеседники издания также указали, что, по их мнению, самым очевидным путем прекращения войны является вытеснение украинскими Вооруженными силами российских войск с территории страны, поэтому члены НАТО и ЕС продолжают поставлять Украине военную технику.

"Есть только один выход из войны. И это победа Украины", — сказал неназванный европейский чиновник.

Напомним, на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента РФ и правительстве России сообщали, что в окружении Путина уже потеряли надежду взять Киев и теперь работают над новой "идеологией", с помощью которой российской общественности можно было бы объяснить переговоры с Украиной и отход с ее территории.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении первой фазы "спецоперации" в Украине. Тогда чиновник сообщил, что войска государства-агрессора могут сконцентрироваться на "главной цели" — "освобождении Донбасса".