Путін міг не відмовитись від планів захопити Київ, — CNN

За інформацією журналістів, війська РФ можуть знову спробувати вторгнутися на територію Київської області й інших регіонів, якщо їм вдасться "виконати свої завдання" на Донбасі.

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Президент Росії Володимир Путін не обов'язково відмовився від планів захопити Київ, незважаючи на те, що російські війська останніми днями переключили увагу на південь і схід країни. Про це з посиланням на кількох американських та інших західних офіційних осіб у середу, 6 квітня, повідомляє CNN.

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За словами високопоставленого представника Пентагону, незважаючи на зміну стратегії РФ і російсько-українські переговори, що тривають, Сполучені Штати та їхні союзники готуються до можливості того, що Путін повторно спробує вторгнутися на територію Київської області, як тільки "він виконає свої завдання в Донецькій і Луганській областях". "Захід припускає, що в РФ достатньо сил і техніки, щоб здійснити цей план", — стверджують співрозмовники видання.

"Для захисту будь-якої території, яку вона захоплює на сході, ми очікуємо, що Росія потенційно може розширити свою проекцію та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні такий намір (РФ) і її план… Мета Росії, зрештою, максимально послабити Україну", — цитує CNN заяву радника Білого дому з національної безпеки США Джейка Саллівана, зроблену ним у понеділок, 4 квітня.

За словами Саллівана, США очікують, що РФ продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по Україні, у тому числі й по великих містах — Києву, Одесі, Харкову та Львову.

У свою чергу чиновники ЄС, США, а також українські офіційні особи заявили журналістам, що РФ використовують переговори з Україною як "димову завісу".

"Чиновники також заявили, що не вірять, що Путін відмовився від своєї мети повалити президента України Володимира Зеленського та прозахідний уряд у Києві", — йдеться в публікації.

У вівторок Салліван заявив, що в разі успіху наступу РФ на сході країни держава-агресорка може перегрупувати сили для спроби отримати контроль над ще більшою територією України. Тим часом американська розвідка припускає, що, хоча РФ може спробувати завдати удару в іншій частині країни, така операція "може мати обмежений успіх", враховуючи великі втрати, яких збройні сили Росії зазнали за останні шість тижнів повномасштабного вторгнення, сказало одне з джерел журналістів.

Співрозмовники видання також зазначили, що, на їхню думку, найочевиднішим шляхом припинення війни є витіснення українськими Збройними силами російських військ із території країни, тому члени НАТО і ЄС продовжують постачати Україні військову техніку.

"Є лише один вихід із війни. І це перемога України", — сказав неназваний європейський чиновник.

Нагадаємо, минулого тижня російські ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації президента РФ та уряді Росії повідомляли, що в оточенні Путіна вже втратили надію взяти Київ і тепер працюють над новою "ідеологією", за допомогою якої російській громадськості можна було б пояснити переговори з Україною та відхід із її території.

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про завершення першої фази "спецоперації" в Україні. Тоді чиновник повідомив, що війська держави-агресорки можуть сконцентруватися на "головній меті" — "визволенні Донбасу".