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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Путін міг не відмовитись від планів захопити Київ, — CNN

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Фото: Flickr | Путін ще може мати намір захопити Київ

За інформацією журналістів, війська РФ можуть знову спробувати вторгнутися на територію Київської області й інших регіонів, якщо їм вдасться "виконати свої завдання" на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін не обов'язково відмовився від планів захопити Київ, незважаючи на те, що російські війська останніми днями переключили увагу на південь і схід країни. Про це з посиланням на кількох американських та інших західних офіційних осіб у середу, 6 квітня, повідомляє CNN.

За словами високопоставленого представника Пентагону, незважаючи на зміну стратегії РФ і російсько-українські переговори, що тривають, Сполучені Штати та їхні союзники готуються до можливості того, що Путін повторно спробує вторгнутися на територію Київської області, як тільки "він виконає свої завдання в Донецькій і Луганській областях". "Захід припускає, що в РФ достатньо сил і техніки, щоб здійснити цей план", — стверджують співрозмовники видання.

"Для захисту будь-якої території, яку вона захоплює на сході, ми очікуємо, що Росія потенційно може розширити свою проекцію та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні такий намір (РФ) і її план… Мета Росії, зрештою, максимально послабити Україну", — цитує CNN заяву радника Білого дому з національної безпеки США Джейка Саллівана, зроблену ним у понеділок, 4 квітня.

За словами Саллівана, США очікують, що РФ продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по Україні, у тому числі й по великих містах — Києву, Одесі, Харкову та Львову.

У свою чергу чиновники ЄС, США, а також українські офіційні особи заявили журналістам, що РФ використовують переговори з Україною як "димову завісу".

"Чиновники також заявили, що не вірять, що Путін відмовився від своєї мети повалити президента України Володимира Зеленського та прозахідний уряд у Києві", — йдеться в публікації.

У вівторок Салліван заявив, що в разі успіху наступу РФ на сході країни держава-агресорка може перегрупувати сили для спроби отримати контроль над ще більшою територією України. Тим часом американська розвідка припускає, що, хоча РФ може спробувати завдати удару в іншій частині країни, така операція "може мати обмежений успіх", враховуючи великі втрати, яких збройні сили Росії зазнали за останні шість тижнів повномасштабного вторгнення, сказало одне з джерел журналістів.

Співрозмовники видання також зазначили, що, на їхню думку, найочевиднішим шляхом припинення війни є витіснення українськими Збройними силами російських військ із території країни, тому члени НАТО і ЄС продовжують постачати Україні військову техніку.

"Є лише один вихід із війни. І це перемога України", — сказав неназваний європейський чиновник.

Нагадаємо, минулого тижня російські ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації президента РФ та уряді Росії повідомляли, що в оточенні Путіна вже втратили надію взяти Київ і тепер працюють над новою "ідеологією", за допомогою якої російській громадськості можна було б пояснити переговори з Україною та відхід із її території.

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про завершення першої фази "спецоперації" в Україні. Тоді чиновник повідомив, що війська держави-агресорки можуть сконцентруватися на "головній меті" — "визволенні Донбасу".