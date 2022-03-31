У Путина потеряли надежду взять Киев и теперь думают над "новой идеологией" для РФ, — СМИ

В Администрации президента России на данный момент не знают, как объяснить гражданам переговоры с Украиной и избежать падения рейтинга главы государства.

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В Администрации президента РФ работают над новой "идеологией" для того, чтобы объяснить гражданам "перемирие" с Украиной на фоне провала первоначального плана по захвату Киева и усугубляющихся в связи с санкциями стран Запада проблемах в российской экономике. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близких к АП и два, связанных с правительством государства-агрессора.

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По данным журналистов, к концу марта военное руководство РФ "окончательно смирилось" с тем, что оккупировать Киев "малой кровью", то есть силами, задействованными в "специальной операции", не удастся, хотя еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Путин и российские военные рассчитывали, что "спецоперация" пройдет легко. Теперь, по словам собеседников российских журналистов, власти РФ рассматривают взятие исключительно Донбасса под полный контроль наиболее "вероятным сценарием".

Помимо этого в конце марта, по данным издания, чиновники российского правительства показали Путину данные о состоянии экономики РФ в условиях санкций, согласно которым, "хоть как-то нормально жить", находясь под воздействием введенных Западом ограничений, невозможно.

При этом сразу три источника, близких к АП, утверждают, что Путин еще не принял решения касательно того, что делать дальше. Один из собеседников журналистов заявил, что на главу государства-агрессора на данный момент влияют "разные группы и люди", а сам он хочет выслушать позицию как тех, кто выступает против войны в Украине, так и тех, кто поддерживает продолжение боевых действий.

Собеседник издания указал, что за переговоры выступают люди, которые близки к политическому блоку Кремля, и на поддержку этой позиции "будут развернуты мощности в интернете", а продолжение боевых действий поддерживает так называемая "партия войны", в которую входят, в частности, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин — они полагают, что "за бой до победы сам Путин" и поэтому "идут за ним".

Также в публикации говорится, что в АП есть опасения, что "перемирие" может негативно сказаться на рейтинге Путина, так как российское общество уже "разогрето" пропагандой. На фоне этого, по данным собеседников издания, в АП прошло совещание, посвященное тому, как можно объяснить гражданам РФ переговоры о возможном прекращении боевых действий с Украиной, однако "действенных стратегий" для этого не нашлось.

Два источника журналистов, близкие к Администрации президента России отметили, что разочарование "патриотической общественности" действиями властей может быть очень большим. На фоне этого в политическом блоке Кремля готовятся к падению рейтингов после окончания войны, особенно в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Закрытые опросы АП показали, что уже не больше половины людей там не поддерживают войну против Украины. В связи с этим, как сообщили источники "Медузы", политтехнологи, близкие к Кремлю, получили задание разработать "новую идеологию для страны" и "какую-то новую национальную идею".

Напомним, ранее Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что условий для прекращения огня в Украине пока нет.

Также мы писали, что Путин подписал указ о весеннем призыве в РФ.