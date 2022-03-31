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Мир Российско-украинская война

Путин заявил, что условий для прекращения огня в Украине пока нет, — премьер Италии

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премьер-министр Италии Марио Драги
Марио Драги - премьер Италии

По словам Марио Драги, Россия и Украина попросили Италию стать одним из гарантов воплощения в жизнь пунктов будущего мирного договора.

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал об итогах беседы по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным, в том числе о войне в Украине, пишет Reuters.

Стороны поговорили 30 марта. По словам Драги, Путин ему сообщил, что условия для прекращения огня в Украине пока не созданы.

Итальянский премьер также отметил, что глава Кремля согласился на текущие газовые контракты, которые предосматривают оплату за голубое топливо евро и долларами, а не в рублями, как того требовала Москва.

"Я понял, но, возможно, ошибаюсь, что конвертация платежа… является внутренним делом Российской Федерации", — сказал Драги.

Также политик подчеркнул, что расходы на оборону страны после вторжения РФ в Украину будут увеличиваться: Италия достигнет цели НАТО потратить 2% ВВП на военную сферу в 2028 году. Однако прогнозный экономический документ правительства не предусматривает конкретного роста расходов на оборону.

Напомним, медиаэксперт, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев спронозировал, что РФ будет пытаться заморозить ход войны в Украине.

Отметим, Германия также заявила, что платить за российский газ будет исключительно евро и долларами, а не рублями, как того требовал Путин от импортеров.