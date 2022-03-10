Россия постарается заморозить войну в Украине через неделю, – Bellingcat

Позиции РФ на мировой арене ослабляются. Внутри страны-агрессора начнется внутриполитическая борьба, итогом которой станет смена путинского режима, уверен медиаэксперт Христо Грозев.

Россия будет стараться заморозить развязанную ей войну в Украине. Такое мнение выразил медиаэксперт, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Алесе Бацман.

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Грозев уверен, что война в Украине закончится через неделю, максимум 10 дней из-за ослабления позиций РФ на мировой арене.

"Они (российские власти) это понимают, им будет выгоднее не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе", – пояснил журналист.

[ + – ] О конце войны в Украине Грозев говорит с 38:00

Украину, по словам Грозева, ожидает период при котором не совсем удастся понять завершение войны.

"Кровопролития не будет больше, и это самое важное", – добавил он.

В самой России начнется внутриполитическая борьба, которая может привести к смене путинского режима, продолжил руководитель Bellingcat.

"И тогда все будет закончено новым режимом, новой российской элитой", – подытожил медиаэксперт.

Конец войны в Украине – позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну в Украине можно остановить только в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

[ + – ] Зеленский преследует цель завершить войну

По словам Зеленского, в переговорах он преследует цель завершить войну и для этого стоит идти на компромиссы, но они не должны быть предательством Украины.

Отметим, что Украина готовится к четвертому раунду переговоров с РФ об окончании войны. Он планируется 10 или 11 марта в Беларуси.

По итогам третьего раунда переговоров 7 марта стороны договорились об улучшении логистики гуманитарных коридоров.

Фокус ранее писал об усилении террора российской армии в Сумской и Черниговской областях. Города подвергаются обстрелам, инфраструктура разрушается, а гражданских захватчики используют, чтобы прикрывать свою технику.