14-й день войны: Военные преступления врага в Сумах и Чернигове

По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают нарушать нормы Международного права, обстреливая гражданские объекты в разных регионах Украины и скрывая свое вооружение среди жилых домов.

Не в силах преодолеть сопротивление украинских военных, армия РФ усиливает террор мирного населения на Сумщине и Черниговщине. Города массированно обстреливают, разрушают гражданскую инфраструктуру, используют мирное население для прикрытия своей техники. В частности, "в населенных пунктах Черниговской области, временно оккупированных российскими войсками, враг, нарушая нормы Международного гуманитарного права, продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и сельскохозяйственных объектов", — отмечает Генштаб ВСУ.

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Сумщина

В области вторые сутки подряд продолжаются тяжелые бомбардировки и обстрелы гражданского населения и инфраструктуры. Так, по сообщениям Дмитрия Живицкого, главы Сумской ОВА, три бомбы упали на областной центр — в жилые дома, одна из них привела к гибели 22 человек. Сумская областная прокуратура уже начала криминальное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ночью оккупанты также бомбили Лебедин и Ахтырку на юг от Сум. В Ахтырке вследствие бомбежек полностью уничтожена не только ТЕЦ, но и железнодорожный вокзал, здание исполнительного комитета, местный краеведческий музей, универмаг и другие торговые помещения. "У нас полное уничтожение инфраструктуры города, человеческие жертвы. Их подсчеты, возможно, будут уже после войны. Это геноцид украинского народа тираном Путиным", — рассказал сегодня Павел Кузьменко, мэр Ахтырки. В оккупации остается Тростянец, на территории города и в окружающих селах находится более сотни единиц вражеской техники, по словам городского головы Юрия Бовы.

Враг сосредоточил свои усилия на юге и в центре области. На севере, в Шостке и Глухове, спокойнее, как сообщают мэры этих городов. Украинским остается Конотоп. В Ромнах ночь тоже прошла спокойно, как сообщил мэр города Олег Стогний.

Наконец-то есть прогресс в эвакуации жителей Сумщины. Вчера успешно добрались до Полтавщины две колонны из Сум, в которых были 5 тыс человек. Сегодня также открыт гуманитарный коридор с 09.00 до 21.00, в том числе и для тех, кто эвакуируется на собственных автомобилях. В 17.00 из Сум выехало 25 автобусов с 1 тыс. человек и 6 тыс. автомобилей с более 20 тыс человек.

Черниговщина

В области продолжаются бои. "На днях защитникам Черниговщины удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, благодаря этому мы выбили врага из колеи и сломали план наступления", — отмечают в Оперативном командовании "Північ". По сегодняшней сводке Генштаба ВСУ из-за потерь в боях за Чернигов противник ввел на территорию Украины батальонную тактическую группу из общевойсковой армии и оперативного резерва.

Соединения вражеской армии все еще присутствуют в Городне, райцентре на север от Чернигова. Несмотря на это, сегодня жители города вышли на демонстрацию с украинскими флагами. В то же время по сообщению Алексея Барановского, первого заместителя головы седневского сельсовета, враг наконец-то покинул Седнев, который из-за оккупации находился на грани гуманитарной катастрофы.

Не в состоянии продвинуться вперед, враг продолжает интенсивно обстреливать Чернигов. В частности, ночью 9 марта нанесли удар из 152-миллиметровых артиллерийских систем по одной из центральных улиц города. По данным Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, на 9 марта погибло 60 и ранено 400 жителей города.

Бомбардировки Чернигова расследует группа кризисного реагирования международной организации Amnesty International. Она пришла к выводу, что бомбовый удар, совершенный оккупантами 3 марта, в результате которого погибло 47 человек, в том числе стоявших в очереди за хлебом, является военным преступлением. "Это было безжалостное, невыборочное нападение на людей, когда они занимались бытовыми делами в своих домах, на улицах, в магазинах. Прокурор Международного криминального суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Лица, ответственные за него, должны понести наказание, а жертвы и их семьи должны получить полное возмещение ущерба", — отметила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.

Также сегодня оккупанты совершили авиаудар на больницу и роддом в Мариуполе, продолжая планомерно уничтожать город и его жителей. Ранее Фокус писал о последствиях вражеских налетов на города и села в разных регионах Украины.