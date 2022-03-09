За прошлые сутки под авиаудар попали десятки жилых домов, есть жертвы (фото, видео)

В результате обстрелов российскими войсками было разрушено десятки жилых домов. Спасатели работают на всех направлениях.

Российская армия за последние сутки обстреляла жилые дома в Николаевской, Житомирской, Луганской, Харьковской и Сумской областях. В результате чего погибло десятки людей, в том числе дети. Кроме того, из-за разрушений домов некоторые люди находятся под завалами. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на предоставленный отчет Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Николаевская область:

Из-за обстрелов в жилых домах начались возгорание, за прошедшие сутки в регионе было потушено 11 пожаров. Кроме того, погибло четыре мирных жителя, еще пятеро было под завалами, их удалось достать.

Житомирская область:

8 марта в 20:10 произошел авианалет на территорию военной части учебного центра ВДВ в Житомире. Погибло три военнослужащих, еще трое были ранены. Также снаряд попал в общежитие, в результате чего начался пожар: погиб один человек, а двое людей были травмированы.

В городе Малин в 20:50 российские оккупанты совершили авиаудар. Было уничтожено семь жилых частных домов, погибло пятеро людей, в том числе два ребенка 2021 года рождения.

[ + – ] Фото: ГСЧС [ + – ] Фото: ГСЧС [ + – ] Фото: ГСЧС

Сумская область:

8 марта в селе Битица результате авианалета уничтожен один жилой дом и два — частично повреждены. Погиб один мирный житель, а еще один был травмирован.

В городе Охтырка также случился обстрел. После авиаудара были повреждены восемь домов, шестеро людей получили травмы.

ГСЧС сообщили, что ночью 9 марта вражеская авиация нанесла удар по городу Лебедин. Было уничтожено два жылых дома, из-под завалов спасателям удалось достать пятеро людей, двое из них были дети.

Харьковская область:

За прошедшие сутки работникам ГСЧС удалось спасти четверо людей после авиаудара по частному хозяйству в селе Донец. Также на месте обстрела были найдены тела двух людей, в том числе одного ребенка.

[ + – ] Фото: ГСЧС [ + – ] Фото: ГСЧС [ + – ] Фото: ГСЧС

Луганская область:

Оккупанты продолжили обстреливать города Северодонецк и Рубежное. Было повреждено 49 жилых домов и 14 зданий. Погибло десять мирных жителей, еще девять были ранены.

Напомним, 9 марта стало известно, что захваченный город Пологи в Запорожской области ждет гуманитарная катастрофа. Почти неделю у жителей нет тепла, воды, электричества и связи. Кроме того, оккупанты не выпускают жителей из города, они не могут выехать на свободные участки Украины от российской армии.

Ранее, 8 марта российские войска разрушили больницу в Изюме Харьковской области. Кроме того, город страдает от обстрелов армии РФ седьмой день, люди сидят в подвалах и убежищах.