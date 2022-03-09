Почти неделю без еды, воды и тепла: город в Запорожской области настигла гуманитарная катастрофа

Оккупанты давят на людей, которые находятся на захваченных ими территориях.

Город Пологи в Запорожской области, который захватили оккупанты, находится в условиях гуманитарной катастрофы. Об этом со ссылкой на ВСУ сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Почти неделю у жителей Полог нет тепла, воды и электроснабжения, еды и связи.

Враг поделил город на две части. Российские военные никого не пропускают, сделав переход для дальнейшего наступления на Гуляйполе.

Во время обороны одно из подразделений терробороны обезвредило медицинский автомобиль врага, в котором находились четверо военнослужащих оккупационных войск.

"После этого солдаты РФ начали свирепствовать и активнее привлекать подразделения психологической борьбы, усилили пропагандистскую работу с местным населением", — говорится в сообщении.

В Запорожье не пропускают местных жителей с временно оккупированных территорий.

Многие города Украины столкнулись с гуманитарной катастрофой из-за ожесточенных боев с оккупантом. К примеру, в Ворзеле Киевской области людям пришлось сидеть в укрытиях по несколько дней без еды, воды и предметов первой необходимости.

Напомним, российские оккупанты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе, обстреливая коридоры, которые предназначены для эвакуации мирных жителей.