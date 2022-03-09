Майже тиждень без їжі, води та тепла: місто в Запорізькій області зазнало гуманітарної катастрофи

Окупанти тиснуть на людей, які перебувають на захоплених ними територіях.

Місто Пологи в Запорізькій області, яке захопили окупанти, в умовах гуманітарної катастрофи. Про це з посиланням на ЗСУ повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Майже тиждень мешканці Пологів не мають тепла, води та електропостачання, їжі та зв'язку.

Ворог поділив місто на дві частини. Російські військові нікого не пропускають, зробивши перехід для подальшого наступу на Гуляйполі.

Під час оборони один із підрозділів тероборони знешкодив медичний автомобіль ворога, у якому перебували четверо військовослужбовців окупаційних військ.

"Після цього солдати РФ почали лютувати та активніше залучати підрозділи психологічної боротьби, посилили пропагандистську роботу з місцевим населенням", — йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі не пропускають місцевих жителів із тимчасово окупованих територій.

Багато міст України зіткнулися з гуманітарною катастрофою через запеклі бої з окупантом. Наприклад, у Ворзелі Київської області людям довелося сидіти в укриттях по кілька днів без їжі, води та предметів першої потреби.

Нагадаємо, російські окупанти створюють гуманітарну катастрофу в Маріуполі, обстрілюючи коридори, призначені для евакуації мирних жителів.