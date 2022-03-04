У місті Ворзель назріває гуманітарна катастрофа, — Денісова

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у місті люди сидять у підвалах без води та їжі. А гуманітарний коридор перекрили окупанти.

У місті Ворзель на Київщині 4 березня назріває гуманітарна катастрофа, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Facebook.

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"Щойно отримала інформацію щодо критичної ситуації в місті Ворзель, де зараз практично пекло! Ворожі війська, продовжуючи злочини проти людства та людяності, стріляють по житлових будинках", — написала Денісова.

За її словами, у місті всі жителі, у тому числі й діти, постійно перебувають у підвалах без їжі та води, а літні — без ліків і предметів першої необхідності. У місті в більшості районів відсутня електрика, опалення та водопостачання, і через постійні обстріли відновити комунікації неможливо.

"Наразі не створено жодного гуманітарного коридору, щоб виїхати з міста. Агресор блокує дорогу на виїзд. Усе це наближає момент гуманітарної катастрофи", — пише Денісова.

Вона закликала міжнародні правозахисні організації та Червоний Хрест сприяти евакуації цивільного населення з міста відповідно до міжнародних гуманітарних норм.

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