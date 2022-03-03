У поліцейських Ірпеня з'явилося щеня вівчарки на прізвисько Байрактар (фото)

За словами правоохоронців, малюк відчуває початок авіаудару і починає голосно гавкати під час наближення небезпеки.

У Кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося щеня породи німецької вівчарки, здатне передбачати атаки російських загарбників. Місцеві силовики дали йому прізвисько Байрактар, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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У Кінологічному центрі повідомили, що щеня з'явилося на світ кілька місяців тому — ще до початку російського вторгнення в Україну. Коли почалися бомбардування Ірпеню, поліцейські помітили, що щеня до початку авіаудару починає голосно гавкати. За це йому дали прізвисько Байрактар.

Маля вівчарки тепер стало справжнім талісманом у місцевих правоохоронців. Вони стверджують, що Байрактар радісно вітає наших бійців, піднімаючи їм бойовий дух і разом радіє перемозі. Силовики жартують, що щеня вносить і свою частку в кожну перемогу українських військових над окупантами.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація кішок (FIFe) наклала санкції на кішок, які народилися в Росії. З 1 березня їм було заборонено бути зареєстрованими в будь-якій книзі родоводу FIFe через початок військового вторгнення Росії в Україну.

24 лютого під час обстрілу Харкова на території "Фельдман-Екопарку" розірвалося п'ять снарядів. Є вбиті та поранені тварини.