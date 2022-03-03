У полицейских Ирпеня появился щенок овчарки по кличке Байрактар (фото)

По словам правоохранителей, малыш чувствует начало авиаудара и начинает громко лаять при приближении опасности.

В Кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок породы немецкой овчарки, способный предсказывать атаки российских захватчиков. Местные силовики дали ему кличку Байрактар, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В Кинологическом центре сообщили, что щенок появился на свет несколько месяцев назад — еще до начала российского вторжения в Украину. Когда начались бомбежки Ирпеня, полицейские заметили, что щенок до начала авиаудара начинает громко лаять. За это ему дали прозвище Байрактар.

Малыш овчарки теперь стал настоящим талисманом у местных правоохранителей. Они утверждают, что Байрактар радостно приветствует наших бойцов, поднимая им боевой дух, и вместе радуется победе. Силовики шутят, что щенок вносит и свою долю в каждую победу украинских военных над оккупантами.

Напомним, что Международная федерация кошек (FIFe) наложила санкции в отношении кошек, которые родились в России. С 1 марта им было запрещено быть зарегистрированными в любой родословной книге FIFe из-за начала военного вторжения России в Украину.

24 февраля во время обстрела Харькова на территории "Фельдман-Экопарка" разорвалось пять снарядов. Есть убитые и раненые животные.