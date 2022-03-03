Вторгнення РФ в Україну: з Ірпеня та Бучі під Києвом евакуювали людей

За інформацією чиновників із ОДА, вже було вивезено понад півтори тисячі мирних жителів. А тим, хто лишився, везуть їжу.

Із Ірпеня та Бучі тероборона вивезла жінок і дітей. "Українська залізниця" разом із теробороною та представниками місцевої влади створили "зелений коридор", яким півтори тисячі людей було евакуйовано з двох селищ, де йдуть активні бойові дії, повідомляє Київська ОДА.

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Ще 250 людей було вивезено автобусами. Наразі їх відправили до безпечних західних регіонів України.

Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, які перебувають під українським контролем, везуть 6 вантажівок із продуктами харчування. Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пообіцяв доставити продукти харчування і до Гостомеля, де зараз точаться бої.

"Вдячний жителям за їхню силу духу та витримку. Робимо все для того, щоб у важкі часи люди відчули, що життя кожного справді має цінність для країни", — сказав Олексій Кулеба.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти РФ їдять прострочені пайки та сплять на вулиці. Тим часом глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав терміново відкрити гуманітарний коридор у Києві для надання допомоги нужденним.