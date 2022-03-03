Вторжение РФ в Украину: из Ирпеня и Бучи под Киевом эвакуируют людей
По информации чиновников из ОГА, уже были вывезены более полутора тысяч мирных жителей. А тем, кто остался, везут еду.
Из Ирпеня и Бучи тероборона вывезла женщин и детей. "Украинская железная дорога" вместе с теробороной и представителями местных властей создали "зеленый коридор", по которому полторы тысячи человек были эвакуированы из двух поселков, где идут активные боевые действия, сообщает Киевская ОГА.
Еще 250 человек были вывезены автобусами. Сейчас их отправили в безопасные западные регионы Украины.
Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, находящихся под украинским контролем, везут 6 грузовиков с продуктами питания. Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба пообещал доставить продукты питания и в Гостомель, где в настоящее время идут бои.
"Признателен жителям за их силу духа и выдержку. Делаем все для того, чтобы в тяжелые времена люди почувствовали, что жизнь каждого действительно имеет ценность для страны", — сказал Алексей Кулеба.
Ранее Фокус сообщал, что оккупанты РФ едят просроченные пайки и спят на улице. Тем временем, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно открыть гуманитарный коридор в Киеве для оказания помощи нуждающимся.