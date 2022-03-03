Вторжение РФ в Украину: из Ирпеня и Бучи под Киевом эвакуируют людей

По информации чиновников из ОГА, уже были вывезены более полутора тысяч мирных жителей. А тем, кто остался, везут еду.

Из Ирпеня и Бучи тероборона вывезла женщин и детей. "Украинская железная дорога" вместе с теробороной и представителями местных властей создали "зеленый коридор", по которому полторы тысячи человек были эвакуированы из двух поселков, где идут активные боевые действия, сообщает Киевская ОГА.

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Еще 250 человек были вывезены автобусами. Сейчас их отправили в безопасные западные регионы Украины.

Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, находящихся под украинским контролем, везут 6 грузовиков с продуктами питания. Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба пообещал доставить продукты питания и в Гостомель, где в настоящее время идут бои.

"Признателен жителям за их силу духа и выдержку. Делаем все для того, чтобы в тяжелые времена люди почувствовали, что жизнь каждого действительно имеет ценность для страны", — сказал Алексей Кулеба.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты РФ едят просроченные пайки и спят на улице. Тем временем, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно открыть гуманитарный коридор в Киеве для оказания помощи нуждающимся.