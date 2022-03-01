Conflict Intelligence Team: оккупанты РФ едят просроченные сухпайки и спят на улице (фото, видео)

Солдаты вражеской армии вынуждены воровать продукты из магазинов, отметили расследователи CIT. Перед вторжением в Украину они спали в окопах без палаток или в машинах.

Российские оккупанты вынуждены питаться сухпайками, срок которых истек в феврале 2015 года. Об этом сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая анализирует военные события в Украине.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Доводы экспертов подтверждает видео, распространенное в соцсетях. На кадрах демонстрируется несколько сухпайков из российского "Военторга".

На других кадрах показано, как солдаты российской армии воруют из магазина продукты питания.

"Питанием армии долго заведовал "повар (президента России Владимира) Путина" Евгений Пригожин. Похоже, после отстранения его от военных контрактов ситуация не изменилась к лучшему", – отметили в CIT.

Один из русских пленных рассказал, как перед вторжением в Украину солдаты спали в окопах без палаток.

Мать одного из российских военных рассказал, что солдаты спят в машинах. На нескольких фото можно увидеть, как солдаты спят буквально друг на друге в Белгородской области.

Источник CIT в военных структурах РФ отметил, что этим военным еще повезло, поскольку другие первые недели жили на улице.

"Мы предполагаем, что жизнь солдат в плохих условиях может быть связана с неоднократно откладывавшимся началом войны", – сообщили расследователи.

Проблемы у армии РФ усугубятся

Оккупанты по мере продвижения на Киев и Мариуполь будут все жестче испытывать проблемы со снабжением. Эти доводы расследователи доказывают фотографиями разгрома российских грузовиков отрядом территориальной обороны у поселка Бородянка к западу от Киева.

"Судя по всему, российские силы пока не предпринимают заметных усилий по охране линий снабжения и борьбе с партизанскими действиями", – заключили аналитики.

Напомним, что в Международном уголовном суде в Гааге собираются расследовать военные преступления армии РФ на территории Украины.

Украинские нардепы 28 февраля ужесточили наказание за военные преступления. За умышленное убийство лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Вооруженные силы Украины 1 марта нанесли удар ракетным комплексом Точка-У по аэродрому Бердянска, враг сосредоточил там большое количество войск.