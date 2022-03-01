ВСУ нанесли удар по скоплению войск РФ на аэродроме Бердянска, - Разумков

Как заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков, украинские военные использовали ракетный комплекс Точка-У.

На своей странице в Facebook нардеп Дмитрий Разумков написал то том, что ВСУ нанесло удар с помощью ракетного комплекса Точка-У по аэродрому Бердянска, где противник сосредоточил большое количество войск.

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Также Разумков сообщил, что сегодня ночью пара украинских летчиков на Су-25 нанесла удар по колоне российских войск возле села Победа, которые ехали захватывать город Бровары.

Напоминаем, что в оккупированном Бердянске люди вышли на митинг с требованием к войскам РФ покинуть административные здания и вообще город Бердянск.

Фокус также писал о том, что согласно сообщению Запорожской ОГА, в Бердянске российский военный застрелил мужчину, пытаясь забрать телефон.

А в Херсон зашли российские войска, перед эти подвергнув город обстрелу. Войска РФ берут в плен местных жителей и будут использовать их как живой щит для продвижения дальше, заявил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

А на окраине города Сумы начались уличные бои с российскими войсками, которые расстреливают мирное население.