ЗСУ завдали удару по скупченню військ РФ на аеродромі Бердянська, — Разумков

Як заявив народний депутат України Дмитро Разумков, українські військові використали ракетний комплекс "Точка-У".

На своїй сторінці у Facebook нардеп Дмитро Разумков написав те, що ЗСУ завдали удару за допомогою ракетного комплексу Точка-У по аеродрому Бердянська, де противник зосередив велику кількість військ.

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Також Разумков повідомив, що сьогодні вночі кілька українських льотчиків на Су-25 завдала удару по колоні російських військ поблизу села Перемога, які їхали захоплювати місто Бровари.

Нагадуємо, що в окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг із вимогою до військ РФ залишити адміністративні будівлі та взагалі місто Бердянськ.

Фокус також писав про те, що згідно з повідомленням Запорізької ОДА, у Бердянську російський військовий застрелив чоловіка, намагаючись забрати телефон.

А в Херсон зайшли російські війська, перед цим піддавши місто обстрілу. Війська РФ беруть у полон місцевих жителів і будуть використовувати їх як живий щит для просування далі, заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

А на околиці міста Суми розпочалися вуличні бої з російськими військами, які розстрілюють мирне населення.