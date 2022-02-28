"Російський корабель, іди нах...й". В окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг (відео)

Учасники акції, переважно жінки та діти, вимагають від росіян покинути адміністративні будівлі та взагалі місто Бердянськ.

У Бердянську Запорізької області, про окупацію якого російською армією стала відомо сьогодні вранці, місцеві жителі зібралися на антиросійський мітинг. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА в Telegram.

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Зазначається, що станом на 13:00 російські війська перебувають на території міста та в будівлях міської ради й поліції. Окупанти пересуваються містом на військовій техніці, а на околицях Бердянська розмістили військову техніку.

[ + – ] Мешканці Бердянська вийшли на мітинг проти окупації

Учасники мітингу, переважно жінки та діти, вимагають від росіян покинути адміністративні будівлі та місто Бердянськ узагалі.

Люди прийшли на мітинг ыз українською символікою, скандують патріотичні гасла та співають гімн поруч із російською військовою технікою.

Як повідомляє "Українська правда", учасники мітингу кричать: "Смерть ворогам!", "Путін х..йло!", "Російський корабель, іди нах…й" і "Банду геть!".

[ + – ] Мешканці Бердянська вийшли на мітинг проти окупації

За інформацією Запорізької ОДА, місцева влада відмовилася співпрацювати з росіянами та намагається паралельно організувати роботу комунальних служб. Міський транспорт у місті зупинився. Також відомо про двох постраждалих серед мирних мешканців.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ увійшла російська військова техніка. Сьогодні вранці з'явилася інформація, що місто перебуває під повним контролем росіян.

Нагадаємо, за інформацією Запорізької ОДА, російський військовий застрелив чоловіка в Бердянську, намагаючись забрати телефон. Факти мародерства та грабіжницьких дій військових РФ фіксують камери відеоспостереження магазинів і заправок.

Раніше Генштаб повідомляв, що війська РФ зупинені на всіх напрямках. Російські війська продовжують наступати за підтримки авіації та зброї дальньої дії. Минулої доби ворог завдав 6 ракетних і 4 авіаудари по території України.