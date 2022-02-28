"Русский корабль, иди нах...й". В оккупированном Бердянске люди вышли на митинг (видео)
Участники акции, в основном женщины и дети, требуют от россиян покинуть административные здания и вообще город Бердянск.
В Бердянске Запорожской области, об оккупации которого российской армией стало известно сегодня утром, местные жители собрались на антироссийский митинг. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Telegram.
Отмечается, что по состоянию на 13:00 российские войска находятся на территории города и в зданиях городского совета и полиции. Оккупанты передвигаются по городу на военной технике, а в окрестностях Бердянска разместили военную технику.
Участники митинга, в основном женщины и дети, требуют от россиян покинуть административные здания и город Бердянск вообще.
Люди пришли на митинг с украинской символикой, скандируют патриотические лозунги и поют гимн рядом с российской военной техникой.
Как сообщает "Украинская правда", участники митинга кричат: "Смерть ворогам!", "Путин х..йло!", "Русский корабль, иди нах…й" и "Банду геть!".
По информации Запорожской ОГА, местные власти отказались сотрудничать с россиянами и пытаются параллельно организовать работу коммунальных служб. Городской транспорт в городе остановился. Также известно о двух пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, 27 февраля стало известно, что в Бердянск вошла российская военная техника. Сегодня утром появилась иформация, что город находится под полным контролем россиян.
Напомним, по информации Запорожской ОГА, российский военный застрелил мужчину в Бердянске, пытаясь забрать телефон. Факты мародерства и грабительских действий военных РФ фиксируют камеры видеонаблюдения магазинов и заправок.
Ранее Генштаб сообщал, что войска РФ остановлены на всех направлениях. Российские войска продолжают наступать при поддержке авиации и оружия дальнего действия. За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины.