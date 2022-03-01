Conflict Intelligence Team: окупанти РФ їдять прострочені сухпайки та сплять на вулиці (фото, відео)

Солдати ворожої армії змушені красти продукти із магазинів, зазначили розслідувачі CIT. Перед вторгненням в Україну вони спали в окопах без наметів або машин.

Російські окупанти змушені харчуватися сухпайками, термін яких минув у лютому 2015 року. Про це повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), яка аналізує військові події в Україні.

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Доводи експертів підтверджують відео, поширене в соцмережах. На кадрах демонструється кілька сухпайків із російського "Воєнторгу".

На інших кадрах показано, як солдати російської армії викрадають із магазину продукти харчування.

"Харчуванням армії довго завідував "кухар (президента Росії Володимира) Путіна" Євген Пригожин. Схоже, після усунення його від військових контрактів ситуація не змінилася на краще", — зазначили в CIT.

Один із російських полонених розповів, як перед вторгненням в Україну солдати спали в окопах без наметів.

Мати одного з російських військових розповіла, що солдати сплять у машинах. На кількох фото можна побачити, як солдати сплять буквально один на одному в Білгородській області.

Джерело CIT у військових структурах РФ зазначило, що цим військовим ще пощастило, оскільки інші перші тижні жили на вулиці.

"Ми припускаємо, що життя солдатів у поганих умовах може бути пов'язане з початком війни, що неодноразово відкладався", — повідомили розслідувачі.

Проблеми в армії РФ посиляться

Окупанти в міру просування на Київ і Маріуполь усе жорсткіше зазнають проблем із постачанням. Ці доводи розслідувачі доводять фотографіями розгрому російських вантажівок загоном територіальної оборони біля селища Бородянка на захід від Києва.

"Судячи з усього, російські сили поки не роблять помітних зусиль з охорони ліній постачання та боротьби з партизанськими діями", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі збираються розслідувати військові злочини армії РФ на території України.

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