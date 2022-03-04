В городе Ворзель назревает гуманитарная катастрофа, — Денисова

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в городе люди сидят по подвалам без воды и еды. А гуманитарный коридор перекрыли оккупанты.

В городе Ворзель Киевской области 4 марта назревает гуманитарная катастрофа, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

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"Только что получила информацию относительно критической ситуации в городе Ворзель, где сейчас практически пекло! Вражеские войска, продолжая преступления против человечества и человечности, стреляют по жилых домах", — написала Денисова.

По ее словам в городе все жители, в том числе и дети, постоянно находятся в подвалах без еды и воды, а пожилые — без лекарств и предметов первой необходимости. В городе в большинстве районов отсутствует электричество, отопление и водоснабжение, и из-за постоянных обстрелов восстановить коммуникации невозможно.

"Сейчас не создано ни единого гуманитарного коридора, чтобы выехать из города. Агрессор блокирует дорогу на выезд. Все это приближает момент гуманитарной катастрофы", — пишет Денисова.

Она призвала международные правозащитные организации и Красный Крест способствовать эвакуации гражданского населения из города, согласно международных гуманитарных норм.

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