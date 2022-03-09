Минулої доби під авіаудар потрапили десятки житлових будинків, є жертви (фото, відео)

Унаслідок обстрілу російськими військами було зруйновано десятки житлових будинків. Рятувальники працюють на всіх напрямках.

Російська армія за останню добу обстріляла житлові будинки у Миколаївській, Житомирській, Луганській, Харківській і Сумській областях. Унаслідок чого загинуло десятки людей, зокрема діти. Крім того, через руйнування будинків деякі люди перебувають під завалами. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на наданий звіт Державною службою з надзвичайних ситуацій.

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Миколаївська область:

Через обстріл у житлових будинках почалися загоряння, минулої доби в регіоні було загашено 11 пожеж. Крім того, загинуло чотири мирні жителі, ще п'ятеро було під завалами, їх вдалося дістати.

Житомирська область:

8 березня о 20:10 стався авіаналіт на територію військової частини навчального центру ПДВ у Житомирі. Загинуло троє військовослужбовців, ще троє були поранені. Також снаряд потрапив у гуртожиток, унаслідок чого почалася пожежа: загинула одна людина, а двоє людей було травмовано.

У місті Малин о 20:50 російські окупанти здійснили авіаудар. Було знищено сім житлових приватних будинків, загинуло п'ятеро людей, зокрема дві дитини 2021 року народження.

[ + – ] Фото: ДСНС [ + – ] Фото: ДСНС [ + – ] Фото: ДСНС

Сумська область:

8 березня в селі Битиця унаслідок авіанальоту знищено один житловий будинок і два — частково пошкоджено. Загинув один мирний мешканець, а ще один був травмований.

У місті Охтирка також стався обстріл. Після авіаудару було пошкоджено вісім будинків, шестеро людей отримали травми.

ДСНС повідомили, що вночі 9 березня ворожа авіація завдала удару по місту Лебедин. Було знищено два житлові будинки, з-під завалів рятувальникам вдалося дістати п'ятеро людей, двоє з них були діти.

Харківська область:

Минулої доби працівникам ДСНС вдалося врятувати четверо людей після авіаудару по приватному господарству в селі Донець. Також на місці обстрілу було знайдено тіла двох людей, зокрема одну дитину.

[ + – ] Фото: ДСНС [ + – ] Фото: ДСНС [ + – ] Фото: ДСНС

Луганська область:

Окупанти продовжили обстрілювати міста Сєвєродонецьк і Рубіжне. Було пошкоджено 49 житлових будинків і 14 будівель. Загинуло десять мирних жителів, ще дев'ятьох було поранено.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що захоплене місто Пологи в Запорізькій області чекає на гуманітарну катастрофу. Майже тиждень мешканці не мають тепла, води, електрики та зв'язку. Крім того, окупанти не випускають мешканців міста, вони не можуть виїхати на вільні ділянки України від російської армії.

Раніше, 8 березня, російські війська зруйнували лікарню в Ізюмі Харківської області. Крім того, місто страждає від обстрілів армії РФ сьомий день, люди сидять у підвалах і притулках.