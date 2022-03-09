14-й день війни: Військові злочини ворога в Сумах та Чернігові

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують порушувати норми Міжнародного права, обстрілюючи цивільні об'єкти в різних регіонах України та приховуючи своє озброєння серед житлових будинків.

Не маючи сили подолати опір українських військових, армія РФ посилює терор мирного населення на Сумщині та Чернігівщині. Міста масово обстрілюють, руйнують громадянську інфраструктуру, використовують мирне населення для прикриття своєї техніки. Зокрема, "в населених пунктах Чернігівської області, тимчасово окупованих російськими військами, ворог, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує приховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та сільськогосподарських об'єктів", — зазначає Генштаб ЗСУ.

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Сумщина

В області другу добу поспіль продовжуються важкі бомбардування та обстріл цивільного населення та інфраструктури. Так, за повідомленнями Дмитра Живицького, голови Сумської ОВА, три бомби впали на обласний центр — в житлові будинки, одна з них призвела до загибелі 22 людей. Сумська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вночі окупанти також бомбили Лебедин та Охтирку на південь від Сум. В Охтирці внаслідок бомбардувань повністю знищено не лише ТЕЦ, а й залізничний вокзал, будівлю виконавчого комітету, місцевий краєзнавчий музей, універмаг та інші торгові приміщення. "В нас повне знищення інфраструктури міста, людські жертви. Їхні підрахунки, можливо, будуть вже після війни. Це геноцид українського народу тираном Путіним", — розповів сьогодні Павло Кузьменко, мер Охтирки. В окупації залишається Тростянець, на території міста та в навколишніх селах перебуває понад сотня одиниць ворожої техніки, за словами міського голови Юрія Бови.

Ворог зосередив свої зусилля на півдні та в центрі області. На півночі, у Шостці та Глухові, спокійніше, як повідомляють мери цих міст. Українським залишається Конотоп. У Ромнах ніч теж пройшла спокійно, як повідомив міський голова Олег Стогній.

Нарешті, є прогрес в евакуації мешканців Сумщини. Вчора успішно дісталися Полтавщини дві колони із Сум, у яких було 5 тис. людей. Сьогодні також відкрито гуманітарний коридор з 09.00 до 21.00, зокрема й для тих, хто евакуюється на власних автомобілях. О 17.00 із Сум виїхало 25 автобусів з 1 тис. осіб та 6 тис. автомобілів з понад 20 тис. осіб.

Чернігівщина

В області продовжуються бої. "Днями захисникам Чернігівщини вдалося знищити передовий пункт управління ворога та кілька колон з колісною та бронетехнікою, завдяки цьому ми вибили ворога з колії та зламали план наступу", — зазначають в Оперативному командуванні "Північ". За сьогоднішнім зведенням Генштабу ЗСУ через втрати в боях за Чернігів противник ввів на територію України батальйонну тактичну групу із загальновійськової армії та оперативного резерву.

Ворожа армія все ще з'єднана в Городні, райцентрі на північ від Чернігова. Попри це сьогодні мешканці міста вийшли на демонстрацію з українськими прапорами. Водночас за повідомленням Олексія Барановського, першого заступника голови седнівської сільради, ворог нарешті залишив Седнів, який через окупацію перебував на межі гуманітарної катастрофи.

Без змоги просунутися вперед, ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Чернігів. Зокрема, вночі 9 березня завдали удару зі 152-міліметрових артилерійських систем по одній із центральних вулиць міста. За даними Владислава Атрошенка, мера Чернігова, на 9 березня загинуло 60 та поранено 400 мешканців міста.

Бомбардування Чернігова розслідує група кризового реагування міжнародної організації Amnesty International. Вона дійшла висновку, що бомбовий удар, скоєний окупантами 3 березня, внаслідок якого загинуло 47 людей, зокрема тих, що стояли в черзі за хлібом, є військовим злочином. "Це був безжальний, невибірковий напад на людей, коли вони займалися побутовими справами у своїх будинках, на вулицях, у магазинах. Прокурор Міжнародного кримінального суду повинен розслідувати цей авіаудар як військовий злочин. Осіб, відповідальних за нього, мають покарати, а жертви та їхні сім'ї мають отримати повне відшкодування збитків", — зазначила Джоанна Марінер, директорка Amnesty International із кризового реагування.

Також сьогодні окупанти здійснили авіаудар на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі, продовжуючи планомірно знищувати місто та його мешканців. Раніше Фокус писав про наслідки ворожих нальотів на міста та села в різних регіонах України.