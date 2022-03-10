Росія намагатиметься заморозити війну в Україні через тиждень, – Bellingcat

Позиції РФ на світовій арені послаблюються. Всередині країни-агресора розпочнеться внутрішньополітична боротьба, результатом якої стане зміна путінського режиму, упевнений медіаексперт Христо Грозев.

Росія намагатиметься заморозити розв'язану нею війну в Україні. Таку думку висловив медіаексперт, керівник видання Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

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Грозев упевнений, що війна в Україні закінчиться за тиждень, максимум 10 днів через послаблення позицій РФ на світовій арені.

"Вони (російська влада) це розуміють, їм буде вигідніше не називати війну закінченою, тому що вони повинні зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі", — пояснив журналіст.

[ + – ] Про кінець війни в Україні Грозев говорить з 38:00

На Україну, за словами Грозева, чекає період, в якому не зовсім вдасться зрозуміти завершення війни.

"Кровопролиття не буде більше, і це найважливіше", — додав він.

У самій Росії розпочнеться внутрішньополітична боротьба, яка може призвести до зміни путінського режиму, продовжив керівник Bellingcat.

"І тоді все закінчить новий режим, нова російська еліта", — підсумував медіаексперт.

Кінець війни в Україні – позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що війну в Україні можна зупинити лише в прямих переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

[ + – ] Зеленський має на меті завершити війну

За словами Зеленського, в переговорах він має на меті завершити війну і для цього варто йти на компроміси, але вони не повинні зраджувати України.

Зазначимо, що Україна готується до четвертого раунду переговорів із РФ про закінчення війни. Його планують на 10 чи 11 березня в Білорусі.

За підсумками третього раунду переговорів 7 березня сторони домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів.

Фокус раніше писав про посилення терору російської армії в Сумській та Чернігівській областях. Міста обстрілюють, інфраструктуру руйнують, а цивільних загарбники використовують, щоб прикривати свою техніку.