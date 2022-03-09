Четвертий раунд переговорів РФ та України: що відомо про місце проведення та час

Російська сторона висловила надію, що попри тяжкий переговорний процес, сторони досягнуть "фінішного результату".

Член конституційної комісії Білорусії Юрій Воскресенський заявив, що четвертий раунд російсько-українських переговорів може відбутися 10 або 11 березня 2022 року. Переговори відбуватимуться лише на території Білорусі, оскільки це принципова позиція Москви, повідомляє газета "Комсомольська правда".

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Воскресенський сказав, що інформація про час переговорів може бути неточною, але відомо, що делегації обох країн знову хочуть зустрітись. Також білоруський чиновник зазначив, що Білорусь у цьому конфлікті посідає нейтральний бік.

"Позиція російської сторони однозначна — переговори можуть проводитися тільки на території дружньої Білорусії, яка, до речі, у воєнному конфлікті не бере участі", — заявив він.

Цю інформацію підтвердив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Він припустив, що попри досить важкий переговорний процес Росії з Україною, є надія, що найближчим часом сторони все ж таки досягнуть остаточного результату.

"Не тішитимемо себе ілюзіями, що на наступному кроці, через крок, досягнуть фінішного результату. Це буде досить важка і послідовна робота", — зазначив Слуцький.

За його словами, російській стороні не варто сподіватися на бездоганне виконання Україною всіх вимог РФ через те, як виконувались Києвом умови організації гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, що з початку військової агресії РФ в Україні делегації обох країн тричі сідали за стіл переговорів. Під час третього раунду, що відбувся 7 березня, сторони досягли позитивних результатів щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

9 березня Росія погодилася на відкриття шести зелених гуманітарних коридорів України. За словами міністра реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, РФ взяла на себе офіційні та публічні зобов'язання припинити вогонь з 9 ранку 9 березня 2022 року.