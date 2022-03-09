РФ дала згоду на зелені гуманітарні коридори: озвучено напрямки (відео)

Росія вже брала раніше зобов'язання не стріляти під час евакуації громадян, але не виконала обіцянок.

Росія вранці 9 березня погодилася на відкриття шести зелених гуманітарних коридорів України. У зв'язку з цим із 09:00 до 21:00 сьогодні за деякими напрямками мають припинити стріляти, повідомила міністриня реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Режим припинення вогню діятиме за такими напрямками:

Енергодар-Запоріжжя;

Суми-Полтава;

Маріуполь-Запоріжжя;

Волноваха-Покровськ;

Ізюм-Лозова;

Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ (через Стоянка, Білогородка — Київ).

"Я звертаюся до РФ — ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9 ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували: цей напрямок Маріуполь, Запоріжжя, Волноваха, Покровськ. До мене звертаються жителі Волновахи і дуже просять, щоб сьогодні обіцянка Росії була виконана і люди змогли покинути місця, де вони зараз ховаються від "Градів" і нищівного вогню, який їх убиває", — заявила Верещук.

Також вона повідомила, що буде здійснено спецоперацію з евакуації дітей та персоналу з дитбудинку у Ворзелі Київської області. Міністриня закликала Москву дотримуватися зобов'язань і не стріляти під час евакуації.

Нагадаємо, окупанти з "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси, які їхали у Волноваху.

Ще повідомлялося, що евакуацію з Маріуполя і Волновахи влада Донецької області 5 березня оголосила, щоб вивезти мирне населення в Запоріжжя, але незабаром скасували її через обстріл.