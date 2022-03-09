РФ дала согласие на зеленые гуманитарные коридоры: озвучены направления (видео)
Россия уже брала ранее на себя обязательства не стрелять во время эвакуации граждан, но не выполнила обещаний.
Россия утром 9 марта согласилась на открытие шести зеленых гуманитарных коридоров в Украине. В связи с этим с 9 утра по 21:00 вечера сегодняшнего дня по некоторым направлениям должны прекратить стрелять, сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Режим прекращения огня будет действовать по таким направлениям:
- Энергодар-Запорожье
- Суммы-Полтава
- Мариуполь-Запорожье
- Волноваха-Покровск
- Изюм-Лозовая
- Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев (через Стоянка-Белгородка — Киев)
"Я обращаюсь в РФ – вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года. У нас есть отрицательный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали: это направление Мариуполь, Запорожье, Волноваха, Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание России было выполнено и люди смогли покинуть места, где они сейчас укрываются от "Градов" и сокрушительного огня, который их убивает", — заявила Верещук.
Также она сообщила, что будет осуществлена спецоперация по эвакуации детей и персонала из детдома в Ворзеле Киевской области. Министр призвала Москву соблюдать обязательства и не стрелять во время эвакуации.
Напомним, оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационные автобусы, которые ехали в Волноваху.
Еще сообщалось, что эвакуацию из Мариуполя и Волновахи власти Донецкой области 5 марта объявили, чтобы вывезти мирное население в Запорожье, но вскоре отменили ее из-за обстрелов.