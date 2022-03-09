Четвертый раунд переговоров РФ и Украины: что известно о месте проведения и времени

Российская сторона выразила надежду, что несмотря на тяжелый переговорный процесс, сторонами будет достигнут "финишный результат".

Член конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский заявил, что четвертый раунд российско-украинских переговоров может состояться 10 или 11 марта 2022. Переговоры будут проходить только на территории Беларуси, поскольку это принципиальная позиция Москвы, сообщает газета "Комсомольская правда".

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Воскресенский сказал, что информация о времени переговоров может быть неточной, но достоверно известно, что делегации обеих стран снова хотят встретиться. Также белорусский чиновник отметил, что Беларусь в этом конфликте занимает нейтральную сторону.

"Позиция российской стороны однозначная – переговоры могут проводиться только на территории дружественной Белоруссии, которая, кстати, в военном конфликте не участвует", – заявил он.

Эту же информацию подтвердил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он предположил, что несмотря на достаточно тяжелый переговорный процесс России с Украиной, есть надежда, что в ближайшее время стороны все же достигнут окончательного результата.

"Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг, будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа", — отметил Слуцкий.

По его словам российской стороне не стоит надеятся на безукоризненное выполнение Украиной всех требований РФ в силу того, как выполнялись Киевом условия организации гуманитарных коридоров.

Напомним, что с момента начала военной агрессии РФ в Украине делегации обеих стран три раза садились за стол переговоров. Во время третьего раунда, который состоялся 7 марта, стороны достигли положительных результатов в вопросе улучшения логистики гуманитарных коридоров.

9 марта Россия согласилась на открытие шести зеленых гуманитарных коридоров в Украине. По словам министра реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, РФ взяла на себя официальные и публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года.