"Не готові йти на зрадництво": Зеленський дав інтерв'ю німецьким ЗМІ

Спілкуючись із журналістами президент України заявив, що не готовий критикувати німецький уряд за його позицію щодо Росії.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Зеленський вважає, що війну можна припинити лише шляхом послідовного пошуку компромісів із Володимиром Путіним, повідомляє Bild.

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У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що не засуджує Німеччину за недостатньо жорсткі санкції, запроваджені нею проти Росії.

"Я не хочу засуджувати містера Шольца та його уряд. Я зроблю це потім, коли ми побачимо підсумки того часу і побачимо, чим закінчиться війна, скільки жертв. Для нас зараз дорога кожна хвилина", — пояснив Зеленський.

"Уряд канцлера обрав народ, і я думаю, що ми повинні стримуватися в його оцінках. Ми бачимо якісь кроки, якими нас підтримує Німеччина — "Північний потік — 2", санкції тощо. Ми бачимо, що робить Німеччина", — додав Зеленський.

На питання про те, чому для Президента України так важливо, щоб Німеччина проводила бойкот російського газу та нафти, попри високі світові ціни на енергоносії, Зеленський зауважив, що під час війни не доводиться думати про якісь реформи чи правила про економію грошей, про відпустку, або про зростання податків, або підвищення цін на газ і електрику, оскільки все це відходить на другий план.

На питання про те, чи готовий Президент України дати незалежність Донбасу та визнати Крим у складі Росії заради миру, Зеленський відповів: "Питання тут не в тому, що я можу дати. В кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.

Можна йти на компроміси, але вони не мають бути зрадою моїй країні. І інша сторона теж має бути готовою йти на компроміси, тому вони й називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти із цієї ситуації".

"У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", — завершив Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський розповів про наслідки авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. До цього Президент розповів українцям, що Росія практично вичерпала в Україні свої військові сили.