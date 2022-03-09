РФ завела на територію майже всіх, кого збирала для вторгнення, — Зеленський (відео)

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому розповів про закриття неба над Україною, надання Польщею військових літаків, гуманітарні коридори, переговорний процес з Росією та спробу розколу суспільства українськими політиками.

Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні до народу заявив, що Росія завела на територію України майже весь військовий контингент, який збирали для вторгнення. Масштаб загрози державі – максимальний, але й масштаб відповіді з боку України також максимальний. За його словами, українські військові та бійці територіальної оборони змогли поповнити арсенал ворожої військової техніки. Тепер російські танки, бронемашини та боєприпаси працюватимуть на оборону України. Відеозвернення українського президента опубліковано на сторінці у Facebook.

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"Що може бути принизливішим для окупантів?", — сказав Зеленський.

Закриття неба

Зеленський заявив, що Україна з першого дня повторює західним країнам, що якщо вони не закриють небо, то будуть також відповідальними за масштабну гуманітарну катастрофу на українській території. За його словами, це є гуманітарним зобов'язанням миру, але рішення все ще немає.

Надання Україні військових літаків

Зеленський подякував Польщі за готовність надати Києву свої військові літаки За його словами, головне питання — логістика, а домовленості Америки та Польщі досягнуто. Проте поки що немає відповідного рішення. Президент України закликав західних партнерів передати літаки Україні якнайшвидше, бо на кону — людські життя.

"Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це мова про людське життя! Ми ще раз просимо — вирішуйте це швидше. Не перекладайте відповідальність, а надішліть нам літаки", — заявив президент.

Гуманітарні коридори

Глава держави заявив, що сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб евакуювати українських громадян із гарячих точок у країні та продовження гуманітарних коридорів. Це стосується напрямків Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Енергодар – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель до Києва. Він додав, що якщо буде стрілянина в цих районах, то відповідальність буде на російських військових.

Переговорний процес

Володимир Зеленський повідомив, що вночі з Білорусі до України повернулася українська делегація на переговорах із Росією. Він заслухає їхню доповідь, щоб продовжити готуватися до наступного етапу переговорів.

Спроба розколу українськими політиками

За словами президента, деякі українські політики почали знову шукати ниточки до Росії. Крім того, деякі працюють на розкол усередині, всупереч єдності. Зеленський попередив, що відповідь на такі дії буде такою, як і належить у воєнний час.

Нагадаємо, 9 березня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вимагатиме від Росії припинення вогню, виведення ворожих військ та вирішення гуманітарних проблем. Він зустрінеться із російським колегою Сергієм Лавровим 10 березня в Анталії. За його словами, зустріч має бути максимально ефективною, але очікування від неї стримані.