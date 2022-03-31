Импорт газа из РФ за рубли: Германия договорилась за оплату в евро или долларах

Деньги за газ перечислят "Газпромбанку", который не попал под европейские санкции за вторжение РФ в Украину. Этот банк будет конвертировать деньги в рубли, заявили в немецком правительстве.

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Европейские компании продолжат покупать российский газ за евро или доллары и перечислять деньги на счета "Газпромбанка", который не попал под санкции. Об этом сказал представитель правительства Германии Штеффан Гебештрайт после телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

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"Соглашение стран G7 (предусматривающее расчет за газ из РФ только в евро или долларах, – ред.) остается в силе", — отметил Гебештрайт.

Германия заплатит за газ в валюте, прописанной в заключенных контрактах, а российский банк будет конвертировать деньги в рубли, заявил представитель немецкого правительства.

"Шольц не согласился с этой процедурой в разговоре, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру", — сказал Гебештрайт.

[ + – ] Шольц заявил, что не будет платить за газ рублями

Отметим, что из-за спора с РФ об оплате газа в Европу министр экономики ФРГ Роберт Габек ввел режим раннего уведомления о чрезвычайной ситуации, если РФ прекратит поставлять топливо. Министр обратился к предприятиям и частным потребителям с просьбой экономнее расходовать газ.

Режим раннего уведомления означает жесткий контроль за газоснабжением в стране, его уже ввела Австрия.

Газовый спор Европы и России

Путин 23 марта приказал правительству РФ перейти на рублевый расчет за проданный газ с "недружественными странами". Под этим термином он имел в виду страны, которые ввели санкции против России за развязывание войны в Украине.

Лидеры G7 посчитали это требование "односторонним и очевидным нарушением существующих контрактов". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на это говорил, что никто не будет поставлять газ в ЕС бесплатно.

[ + – ] Германия импортирует около половины объема газа из РФ

30 марта Путин обсудил с Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги оплату за импортированный газ в рублях. По его словам, расчеты в рублях необходимы после заморозки Евросоюзом валютных резервов Банка России.

Германия импортирует около половины объема газа и треть нефти из России. Власти страны говорили о возможной рецессии, если поставки топлива внезапно прекратятся. Австрия гораздо больше зависит от российского газа – примерно на 80%.